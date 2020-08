Maria De Filippi ‘Vuole farlo ogni mercoledì sera’: la dipendenza di Costanzo

A volte, negli anni, si costruiscono delle vere e proprie dipendenze. La conduttrice rivela quella di suo marito Maurizio Costanzo, che da anni il mercoledì….

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno un passione televisiva in comune, un programma che non appartiene al palinsesto Mediaset. Si tratta di un appuntamento ogni settimana e Maria stessa ha confessato che impazziscono per “Chi l’ha visto?”, stotico programma della RAI condotto da Federica Sciarelli.

L’appuntamento fisso del mercoledì sera

La coppia si ritrova a guardare il programma insieme per poter seguire i casi che il programma propone. Maria in una lunga intervista rilasciata al programma Di Più ha detto che vedere il programma in onda su RAI3 è un rituale che i due hanno, ogni mercoledì sera (prima, poi il giovedì da quest’anno) si fermano a guardarlo insieme.

Considerano il programma molto ben fatto, e che la collega sia molto brava.

“Trovo che sia un programma di grande televisione proprio perché è poco televisivo: cerca la verità, non la spettacolarità.”

Ha concluso la conduttrice. Ora non si è certi di chi sarà a condurre la prossima stagione.

La conduzione di “Chi l’ha visto a chi andrà?”

Questo apprezzamento del programma è ironico, in quanto qualche anno fa la De Filippi era in lizza per condurlo prima che fosse scelta un’altra persona per la conduzione.

Si tratta di uno dei programmi più longevi della TV ed è in Onda dal 1989. In una sua vecchia intervista del 2015 al settimanale Oggi, Maria ha confessato di essere stata contatta dai dirigenti RAI per condurre “Chi l’ha visto?”

Questo avvenne nel 1993 ma dopo qualche riflessione decise di lavorare per Mediaset ottenendo la fama e la carriera che ben tutti conosciamo.

La Sciarelli dal canto suo ha già smentito che avrebbe abbandonato la conduzione dopo ben 16 anni. Anzi ha proprio detto che la prima puntata sarà mercoledì 9 settembre per la stagione televisiva 2020/2021.