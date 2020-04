Maria De Filippi denunciata: la conduttrice finisce in tribunale, l’annuncio ai fan: ‘Una bufala’

Maria De Filippi al centro di un enorme polverone, citata in tribunale ‘per una dieta’. La sua responsabile delle comunicazioni, Betti Soldati, chiarisce tutto sui social

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano per il suo essere colta e profondamente sensibile e umana.

Recentemente la moglie di Maurizio Costanzo è finita al centro della bufera. Il suo nome sarebbe comparso a fianco a quello di alcune particolari pastiglie per perdere peso.

In un articolo sul web si legge addirittura che la conduttrice sarebbe stata citata in giudizio per tale motivo. Che cosa è accaduto?

La responsabile della comunicazione della presentatrice di Amici, Betti Soldato, chiarisce tutto in un post sui social. Scopriamo di più.

Maria De Filippi citata in tribunale?

Di recente da quanto si evince dalle fonti sul web, la conduttrice di Uomini e Donne sarebbe finita al centro della bufera in quanto il suo nome sarebbe stato accostato ad alcune pastiglie che aiuterebbero a perdere peso in maniera semplice e avrebbe lasciato a tal proposito un’intervista.

Ma è una grossa bufala. A spiegarlo Betti Soldato, responsabile delle comunicazioni di Maria De Filippi, la quale con un post sui social, riporta l’articolo suddetto asserendo che chiaramente c’è stato un uso improprio del nome della conduttrice e che chiaramente è ‘tutto un fake’:

‘E’ tutto falso! Non credeteci, non comprate pastiglie che consigliano, lei non fa dieta, è un falso, non fatevi fregare i soldi!’

ha detto la collaboratrice di Queen Mary.

Il post sui social indigna il web

La notizia rilasciata dalla Soldato che mette in guardia i consumatori ha indignato i fan i quali si chiedono come mai non citino in giudizio chi ha commesso il reato.

Tutti sanno che Maria De Filippi è una gran sportiva, e pratichi diversi sport tra cui il tennis, e che il suo fisico tonico e in forma sia frutto di una sana alimentazione e tanto movimento, e non certamente grazie a pastiglie miracolose perdi peso. D’altronde Queen Mary non è ne la prima ne l’ultima icona dello spettacolo ad essere stata al centro di simili truffe.

Ecco il post pubblicato da Betti Salvato poche ore fa sui social: