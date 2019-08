Maria de Filippi tradita durante le vacanze, l’amara scoperta: ‘Nessun perdono, chiama gli avvocati’

Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo, in un articolo della rivista Nuovo svela quale saranno le sue mosse dopo il tradimento

Maria de Filippi è attualmente in vacanza e si sta godendo qualche giorno in compagnia dell’amatissimo figlio Gabriele e del marito Maurizio Costanzo. Essendo uno dei volti più amati della tv italiana, la de Filippi riesce sempre a far sentire la sua voce, sia contro chi la vuole diffamare, sia contro chi vuole screditare il programma.

Infatti, la de Filippi attualmente conduce vari programmi sempre tra i primi dei palinsesti Mediaset, basti ricordare il programma che forse ha più successo tra tutti: Uomini e Donne.

Maria De Filippi, in un articolo di Nuovo dopo il tradimento passa alle denunce

L’amatissima con conduttrice Maria De Filippi, come si legge in un articolo di Nuovo, nella quale ha parlato proprio del fatto che non riesce a perdonare i tradimenti e che sarà sempre dalla parte della sua redazione.

Addirittura, a Nuovo tv, la mamma di Gabriele Costanzo ha parlato di possibili denunce ai danni di ex partecipanti di Uomini e Donne che spargono veleno attorno al programma tanto seguito di canale 5.

Attualmente a Grosseto, Maria sta passando più tempo possibile con suo marito e suo figlio, dopo una stagione particolarmente piena di alti e bassi: sappiamo, infatti, quanto la De Filippi sappia dare e anche quanto sappia togliere, se la persona, a suo parere, non merita una certa considerazione.

Chi ha tradito Maria è forse Teresa Cilia?

Eppure, il web ha ipotizzato che si parlasse di Teresa Cilia, che queste eventuali denunce fossero riferite all’ex tronista, dopo tutte le dichiarazioni fatte via Instagram contro la redazione del programma, seppur abbia specificato più volte di avercela con Raffaella Mennoia, non con l’intero staff di Uomini e Donne.

Insomma, davvero Maria De Filippi smuoverà i suoi legali contro le diffamazioni avvenute ai danni del programma? O si tratta di minacce per intimidire altri possibili “traditori“? Sicuramente con l’ex tronista e le sue parole si è scatenato un caos che ritornerà a fare rumore quando la trasmissione inizierà a settembre.