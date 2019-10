Maria De Filippi ‘Una grande delusione’: l’ex dama di Uomini e Donne affonda la conduttrice

Una ex dama di Uomini e Donne spara a zero sulla conduttrice Maria De Filippi. Ecco le incredibili dichiarazioni di Angela di Iorio.

Uomini e Donne è sempre molto seguito ed amato. Ora spuntano delle dichiarazioni impensabili di una ex dama del trono Over che spara a zero su Maria De Filippi. Vediamo cosa è successo

la Regina della Tv

Maria De Filippi è una delle personalità piú autorevoli in Tv e sono già molti anni che la possiamo apprezzare alla conduzione di alcuni tra i programmi più seguiti come Tu si que Vales, Amici e Uomini e Donne.

In più é autrice e mente di programmi come Temptation Island Nip e Vip.

Ultimamente la moglie del conduttore Maurizio Costanzo, con cui ha un rapporto di profondo rispetto ed amicizia, ha lanciato il nuovo format che è già un successone Amici Celebrities che vede sfidarsi due squadre di Vip nelle discipline di canto e ballo.

La storica trasmissione Uomini e Donne in fascia quotidiana pomeridiana é sempre molto seguita e regala episodi esilaranti soprattutto graziie alla vulcanica Tina Cipollari e al simpatico Gianni Sperti

Una ex del Trono over però ha rilasciato un’intervista che ha lasciato tutti senza parole.

Le tremende accuse della ex dama

Angela Iorio, una ex dama del Trono over ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al vetriolo contro la trasmissione Uomini e Donne e soprattutto contro la conduttrice Maria De Filippi.

A datasistemi.net infatti, la donna avrebbe detto di aver dovuto lasciare la trasmissione per il modo in cui è stata trattata sia dagli opinionisti che da Maria.

Tina e soprattutto Gianni l’avrebbero attaccata duramente per alcune sue affermazioni a suo dire travisate.

La Iorio spiega infatti di aver voluto solamente ribadire l’importanza della tranquillità economica soprattutto in età avanzata ma di essere stata considerata un’arrivista.

Sulla De Filippi Angela spara ancora più duramente: afferma infatti che la moglie di Maurizio Costanzo a dispetto dell’apparenza gentile e premurosa sarebbe invece fredda e distaccata con il suo pubblico ed i partecipanti al programma.

“La più grande delusione è stata Maria De Filippi”

Raccontando un episodio in cui la donna avrebbe chiesto un bacio alla De Filippi, lei avrebbe risposto gelandola:

“No, la prossima volta”

Angela Iorio avrebbe dunque lasciato il programma e non vorrebbe tornarci a meno di ricevere le scuse di Maria.

Questo racconto a dire il vero stona con le tante dimostrazioni di affetto da parte di chi ha conosciuto Maria De Filippi nelle sue trasmissioni, e tutti riportano la sua grande umanità e schiettezza.