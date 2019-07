Maria De Filippi ‘Si vedono le te*te’: il bikini si sposta e si vede tutto – Foto

Maria De Filippi ha lasciato tutti i fan senza parole con le foto che i paparazzi di Chi sono riusciti a catturare durante la sua vacanza

Una vacanza, quella di Maria De Filippi, all’insegna del relax meritatissimo. La location scelta quest’anno dalla moglie di Maurizio Costanzo? La bellissima Corsica. Forse, Maria, non immaginava che i paparazzi l’avrebbero seguita anche qui.

Maria De Filippi, corpo da urlo in Corsica: ‘Si vede troppo’

In genere, siamo abituati a vedere Maria De Filippi sempre composta e super coperta. Con le foto pubblicate da Chi però assistiamo ad una Maria inedita, senza veli e che mostra una silhouette davvero invidiabile. La presentatrice più richiesta di Mediaset è in Corsica e si rilassa con il suo staff e pensa già alla prossima stagione televisiva.

Il settimanale di Alfonso Signorini l’ha sorpresa in bikini, in splendida forma, mentre ammira l’orizzonte e si gode giornate di sole, relax e mare. La conduttrice ha affittato una grande barca e ha portato i suoi collaboratori più fidati: Rudy Zerbi e Garrison Rochelle.

Maria in Vacanza bikini esplosivo

La conduttrice non immaginava di essere sorpresa dai paparazzi e il suo costume non ha retto quanto avrebbe dovuto. Maria, infatti, nelle pose degli scatti rubati appare in pose piccanti, con il suo costume

Tutto l’anno impegnata a condurre tantissimi programmi, anche da dietro le quinte, e adesso si gode il meritatissimo riposto. La conduttrice Mediase è al lavoro sul nuovo format “Amici Vip” che lancerà in autunno ma che non presenterà lei. Si è fatto un nome, quello di Michelle Huniziker e pare sia anche di recente arrivata la conferma.

Prima di buttarsi di nuovo nel lavoro, passerà altri giorni di vacanza ad Ansedonia con il marito Maurizio Costanzo, una abitudine di tutti gli anni. Insomma, l’estate di Maria è la solita di sempre e questa volta è stata catturata dai paparazzi del magazine di Chi.

Ecco le foto.