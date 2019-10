Uomini e Donne anticipazioni 16 ottobre Maria de Filippi. un cavaliere si dichiara per lei: “Con te voglio andare in Paradiso”

Il terzo ed ultimo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e Donne andrà in onda su Canale 5 alle ore 14:45. Secondo quanto portato dalle anticipazioni anche quella di oggi sarà una puntata che vedrà come protagonista la dama di Brescia, Ida Platano. Il nuovo cavaliere del parterre maschile, Remo, si è invece dichiarato a Maria De Filippi: ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne: Ida piange

Questa settimana Riccardo Guarnieri ha deciso di scrivere una lettera d’amore per la sua ex fidanzata. Inaspettatamente, Ida Platano che e ha emozionato il pubblico. Il cavaliere ha ripercorso le tappe più importanti della loro relazione ed ha affermato che lei, nonostante i contrasti e numerosi litigi, rimane la donna più importante della sua vita. Lui vorrebbe ricominciare e frequentare nuovamente la dama.

Ida non è rimasta indifferente alla lettera ma ha precisato che ha paura di rivivere le stesse cose ed è scoppiata in lacrime. Per il momento, la donna ha deciso di frequentare Armando e pare che le cose stiano andando come sperate. Per quale motivo? Il cavaliere napoletano si sente sfruttato da lei.

Un cavaliere corteggia Maria De Filippi

Nelle precedenti puntante, si è presentato in studio un nuovo cavaliere. Remo .L’uomo nonostante sia da poco seduto nel parterre maschile della trasmissione, si è contraddistinto per una richiesta particolare fatta alla padrona di casa. Cosa le ha chiesto?

Remo, senza troppi giri di parole, ha chiesto alla conduttrice pavese di ballare con lui:

“Balliamo, con te voglio andare in Paradiso“.

Parole queste che hanno imbarazzato non poco Maria, che si è concessa in un ballo durato pochi secondi.