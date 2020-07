È solo lei che ha scelto, mettendosi in discussione. Maria De Filippi si è lasciata andare a delle confessioni inedite. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la brillante conduttrice di Canale 5 ha svelato il vero motivo che l’ha indotta a condurre nuovamente il talent show Amici.

Si sa, l’inizio del 2020 ha avuto un impatto negativo sull’industria televisiva, in particolare sul settore delle trasmissioni dotate di platea. L’ultimo ciclo stagionale, infatti, ha avuto un percorso piuttosto travagliato e Maria De Filippi ha sottolineato il peso che questa circostanza ha avuto nel bilancio aziendale:

“Pier Silvio Berlusconi mi ha lasciato libera di decidere, ma sapevo che se non avessi fatto Amici sarebbe stato un casino per la pubblicità, e io l’ho fatto”

A giudicare dalle sue dichiarazioni, Maria De Filippi avrebbe avuto un ruolo di ponte, sapendo sfruttare i suoi show televisivi e gli spazi pubblicitari, operando con astuzia. Indubbiamente, esiste la libertà di scelta.

La conduttrice ha acquisito autonomia nelle scelte televisive, seguendo liberamente gli interessi di Mediaset. Libertà di scelta che le ha fruttato ottimi numeri in termini di share.

Ma nel corso dell’intervista, la cinquantottenne milanese ha dato spazio anche alla sfera privata. In merito a suo marito Maurizio Costanzo, stimato autore e conduttore televisivo, la De Filippi ha affermato quanto segue:

“Lui è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui. Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo. Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco”