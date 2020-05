‘Maurizio non l’ha mai fatto con me’ Maria De Filippi la confessione sulla passione privata al noto magazine

‘Maurizio non l’ha mai fatto con me’ Maria De Filippi la confessione...

Maria De Filippi si è recentemente concessa ad una lunga intervista a Vanity Fair. Tra indiscrezioni professionali e private, il retroscena inedito sul marito Maurizio Costanzo

Maria De Filippi, per tutti ‘Queen Mary’ è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano.

Sposata da 25 anni con il celebre giornalista Maurizio Costanzo, si è concessa ad una lunga intervista a Vanity Fair nel corso del quale si è raccontata non solo sul piano professionale parlando dei sui successi e progetti televisivi, ma anche sul piano privato.

L’indiscrezione sul conduttore spiazza tutti: ‘Ha paura che gli crei dipendenza’. Scopriamo tutti i dettagli.

Maria De Filippi ammette: ‘Il contatto fisico non è sempre fondamentale’

Nella sua lunga intervista, la conduttrice ha parlato dei suoi successi professionali, e dei cambiamenti necessari apportati alle sua trasmissioni date le circostanze, che non permettono di avere in studio il pubblico e troppi membri dello staff tecnico.

Come è noto di recenti sono state riviste le modalità di messa in onda di Uomini e Donne, che è stato rivisitato in una versione più smart, dove la tronista e la dama, ricercano la propria anima gemella attraverso la chat, senza sapere chi scrive al di là dello smartphone.

Un esperimento che nonostante tutto ha portato a casa i suoi risultati, non brillanti ma ‘comunque un miracolo’ data la situazione, che le ha dato altresì la possibilità di recuperare nuovi sponsor legati al digitale.

Poi parlando di una eventuale nuova edizione di Temptation Island, le viene chiesto se ‘questa componente legata alle chat e alle parole potrebbe garantire la sopravvivenza del format’.

La risposta di Maria De Filippi non si è fatta attendere rivelando che, insieme al suo staff sta affrontando l’argomento per portarsi avanti con la scelta del cast, aggiungendo poi che infondo ‘il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate […] è la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto’.

poi conclude al proposito, ammettendo che ‘la gelosia nasce sempre da questo, anche perché, una volta superata la passione iniziale, non restano che i sentimenti. Stiamo cercando di lavorare su questo’.

Maurizio Costanzo ‘ha paura che gli crei dipendenza’

L’intervista si sposta poi sul piano privato e sulle abitudini di coppia. In particolare ci si è soffermato sulla passione per le Serie Tv. Tra le preferite di Queen Mary, si annovera sicuramente ‘Il Delitto perfetto’.

Quanto a Maurizio Costanzo, pare che il conduttore non ami per nulla guardare le serie tv, anzi pare che le odi completamente. Il motivo? Teme che possano creargli dipendenza. Ha concluso Maria De Filippi.