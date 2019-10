‘Rapporti orali e completi dietro le quinte’ Maria De Filippi, scandalo nel backstage del programma

Scandalo da Maria De Filippi: “Rapporti completi dietro le quinte e orali nei bagni”, la confessione di un ex ballerino di Amici

Il talent show di Canale 5, Amici condotto da Maria De Filippi, è nuovamente nella bufera per quanto dichiarato da un ex ballerino professionista. Secondo quanto riportato dal sito “più donna” un ex volto del programma ha raccontato nei dettagli cosa succedeva dietro le quinte del programma: il racconto è davvero a tinte bollenti.

Amici di Maria De Filippi nella bufera

Uno dei programmi di maggiore successo è, senza dubbio, Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 è una trasmissione molto seguita non solo dai giovani. Anche l’edizione di quest’anno ha registrato un enorme successo, in termini di ascolti, e ha visto trionfare il cantante siciliano Alberto Urso. Nel dettaglio, la clamorosa indiscrezione non riguarda l’edizione che si è appena conclusa ma quella del 2010.

Come succede ad ogni edizione circolano voci su quanto successo nella scuola. Questa volta, si parla di una passata edizione, che ha visto protagonista un noto ballerino professionista, Valerio Pino.

Le dichiarazioni di Valerio Pino

Il giovane talento di Amici ha dichiarato, in una passata intervista, di aver fatto l’amore nei camerini e anche durante la puntata. Il ballerino professionista ha presto parte a a diverse edizione della trasmissione ma dopo queste dichiarazioni i rapporti con la produzione si sono incrinati definitivamente. Nel corso di questa intervista Valerio Pino ha confessato un retroscena a tinte bollenti sulla passata edizione del programma affermando di aver avuto rapporti sessuali con un altro uomo nei camerini e anche durante la diretta:

“LO FACEVAMO OVUNQUE, NEI CAMERINI ANCHE DURANTE LA PUNTATA”

La conduttrice infatti non ha mai fatto dichiarazioni in merito. Dopo quanto successo, il ballerino professionista ha deciso di dire addio alla trasmissione.