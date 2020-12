Maria De Filippi, Natale senza il figlio: ‘Passarlo con la fidanzata: una scelta’

Maria De Filippi è super impegnata con tutte le trasmissioni che dirige su Canale 5.

Questo Natale, però, si riposa e lo fa in compagnia del marito Maurizio Costanzo e del figlio Gabriele.

Di recente, la donna si è confessata proprio sui membri della sua attuale famiglia e dei suoi genitori, scomparsi da anni.

Maria De Filippi trascorre le vacanze di Natale in compagnia di Maurizio Costanzo.

A proposito del marito ha dichiarato che ami molto queste festività e che abbia una particolare attitudine a conservare i panettoni.

Su di lui dichiara sia un nonno molto affettuoso:

“Ogni settimana li vedeva a colazione, poi per via del virus tutto è cambiato.”

Oltre che con Maurizio, Maria festeggia anche con il figlio Gabriele, con cui ha un rapporto davvero speciale.

A proposito di lui ha dichiarato:

“Fare il Natale da grande con tuoi genitori è una scelta vera e propria: non è più scontato. Quando non passa il Natale con la fidanzata, ma con me, per me è importante.”