‘L’ha palpata davanti a tutti’: accusato di molestie, l’ex coach di Amici di Maria De Filippi

Maria De Filippi, l’ex coach di Amici del programma di Canale Cinque, avviata un indagine a suo nome, per molestie contro una cantante

Grande stupore nella scuola di Amici di Maria De Filippo, l’ex coach, tenore di Amici oggi è sotto inchiesta. Il tenore, Vittorio Grigolo, secondo quanto riportato dalla Royal Oper House di Londra, avrebbe aperto delle indagini sul maestro, sospendendolo dal suo incarico

.Maria De Filippi, ex coach di Amici indagato

Sembra surreale, ma chi non ricorda l’ex coach di Amici, Vittorio Grigolo, professore di lirica è stato sospeso dalla sua professione per un ” presunto incidente“. L’episodio, secondo le fonti di Sun. si riferisce alle molestie ai danni di una giovane cantante del coro. Le molestie sarebbero avvenute sul palcoscenico durante le chiamate degli applausi.

Sembrerebbe infatti, che l’ex tenore, durante una replica di Faust di Charles-Francois Gounod, il tenore avrebbe approfittato per molestare la cantante, palpeggiandola in alcuni punti del corpo. Ad accorgersi delle molestie sono stati alcuni testimoni oculari che hanno raccontato al Sun, di aver visto il tenore Vittorio Grigolo, palpare una delle coriste:

“È successo in piena vista del pubblico. I membri del coro lo implorarono di fermarsi e Grigolo ebbe poi un’accesa discussione con loro. Erano inorriditi da quello che è successo“

Vittorio Grigolo sotto inchiesta

Il giovane tenore 42enne, secondo alcune testimonianze, avrebbe portato il tabloid britannico a indagare su tale molestie, scoprendol appunto he circa qualche anno fa, in un intervista di un settimanale italiano, Vittorio si sarebbe descritto in questo modo:

“Sono un drogato di sesso”.

Una frase che ha sconvolto e non poco. La sua carriera stava andando a gonfie vele, tanto che nel 2008 ha partecipato ai Grammy Awards per l’album su West Side Story e successivamente ha debuttato alla Royal Opera House di Londra.l Il giovane cantante si era fatta molta strada nel campo della musica, tanto da farsi conoscere anche dal pubblico italiano, partecipando appunto come coach alla trasmissione Amici di Maria De FIlippi. Insomma un errore importante, che gli potrebbe costare addirittura la carriera.