Maria De FIlippi, la conduttrice di Canale Cinque insieme a suo fratello Giuseppe, la conduzione insieme fa faville, ecco chi è il fratello della regina di Mediaset

Al’giorno d’oggi,se si parla di conduttori e conduttrici televisivi di certo non si può non menzionare Maria De Filippi. La ”queen” di Canale 5 è senza dubbio tra le più seguite, amate ed influenti donne della televisione italiana.

Maria De Filippi e i suoi successi

Con Maria De Filippi ogni programma diventa un successo. Non a caso le sue trasmissioni hanno raggiunto percentuali di sharing stratosferiche e la sua figura, una volta accostata solo al talent show ”Amici”, possiede oggi un enorme peso nel mondo della televisione e di internet.

La De Filippi è infatti anche tra le donne della televisione italia ad avere un maggior numero di seguaci sui social che la ammirano, la amano e la seguono. Si può parlare infatti della moglie di Maurizio Costanzo come una vera e propria icona pop del momento.



Nonostante questo, tuttavia, della vita privata di Maria De Filippi si sa veramente poco. Se consideriamo infatti che altri personaggi della televisione amano raccontare le loro vicende personali, la loro vita privata e la loro storia passata, per contro non possiamo dire lo stesso di Maria De Filippi. La queen Mary è sempre stata piuttosto schiva e riservata sulle sue vicende personali e raramente ha parlato della sua vita al di fuori delle telecamere e della sua infanzia.

Ed è proprio per questa sua reticenza a parlare del passato, che non tutti sono a conoscenza del fatto che la conduttrice di punta di Canale 5 ha un fratello, di sette anni più grande, con la quale attualmente collabora strettamente.

Chi è Giuseppe, scopriamolo insieme

Stiamo parlando di Giuseppe De Filippi, fratello maggiore di Maria, con la quale la conduttrice ha affermato di aver avuto un rapporto turbolento in passato.

Ed infatti nelle rare volte in cui la presentatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare ai racconti della sua vita privata che i telespettatori sono venuti a conoscenza dell’esistenza di Giuseppe.

Eccoli in barca in una foto di Blitz.



Secondo Maria il rapporto con il fratello è stato in passato estremamente complicato e turbolento.

“Mio fratello? Ha sette anni più di me, mirava a schiavizzarmi e faceva la spia. Una volta ho avuto una storiella con un suo amico e quando l’ha scoperta mi ha uccisa di insulti. Appena se ne è andato di casa però, ho iniziato a cercarlo e ora lavoriamo assieme”

ha raccontato una volta la De Filippi, che ha però assicurato che tra i due ormai non c’è alcuna tensione.

Giuseppe De Filippi, dal canto suo altrettanto schivo e restio alle divagazioni sul passato, non si è mai mostrato alle telecamere.

Tuttavia il fatto che tra i due corrano ottimi rapporti personali oltre che lavorativi sarebbe confermato dal fatto che Giuseppe e Maria De Filippi siano stati più volte paparazzati in vacanza insieme al mare o in una delle ville della presentatrice di punta Mediaset.