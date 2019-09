‘L’ hanno fatto nel bagno, si sentivano i rumori’ Maria De Filippi, scandalo dietro le quinte del programma

Scandalo da Maria De Filippi, rapporti intimi in bagno: “rumori dietro la porta chiusa”

Uno dei volti più amati della televisione italiana è, senza dubbio, Maria De Filippi. Le sue trasmissioni sono in grado di tenere incollati al piccolo schermo milioni di italiani e, come ogni anno, si conferma regina degli ascolti Mediaset insieme a Barbara D’Urso.

Nella sua ultima intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, la conduttrice pavese ha svelato cosa è successo dietro le quinte di un suo noto programma, Temptation Island.

Maria De Filippi, oltre a parlare della 18° edizione di Amici, ha rivelato cosa è successo dietro le quindi del noto reality show di Canale 5 Temptation Island. Si tratta di un retroscena davvero clamoroso. La conduttrice pavese ha infatti raccontato che lei e gli autori della trasmissione sono stati costretti a tagliare alcune scene. Per quale motivo?

Gli autori hanno dovuto censurare una scena in cui si sentivano rumori che provenivano da un bagno del villaggio in Sardegna, la splendida isola dove è stato registrato il reality show dei sentimenti di Canale 5. La decisione è stata presa di comune accordo per evitare il ‘linciaggio’.

Il retroscena: il racconto della conduttrice

La conduttrice di Uomini e Donne ha affermato che molte delle cose ha deciso di non trasmetterle in televisione e ha raccontato un episodio inedito in merito al suo programma campione di ascolti:

“Se penso di aver mai superato i limiti? Tante cose non le porto in televisione, anche se farebbero sensazione. Quando montavamo Temptation ho fatto togliere i rumori dietro la porta chiusa di un bagno. Il linciaggio è sbagliato”

Chi saranno stati i protagonisti di questo retroscena non è dato saperlo.