Uomini e donne, scena di nudo senza censura: la foto bollente della dama diventa virale

Maria De Filippi, scena di nudo censurata ad Uomini e Donne: la conduttrice pavese costretta a bloccare tutto

Uomini e Donne continua ad essere una delle trasmissioni pomeridiane più amate dal pubblico. Il motivo è semplice: nonostante siano passati tanti anni dalla prima puntata continuano in studio vengono affrontate tematiche importanti e non mancano mai momenti davvero esilaranti, proprio come è successo la scorsa settimana. Maria De Filippi è stata costretta a censurare una scena piccante.

Maria De Filippi censura scena piccante

Da poco settimane è tornato su Canale 5, Uomini e Donne, programma campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi. Protagonista indiscussa del trono over continua ad essere Gemma Galgani. Questa volta, la dama torinese ha lasciato i telespettatori senza parole. Per quale motivo? L’ex di Giorgio Manetti ha partecipato alla solita sfilata prevista dal programma ma ha fatto una particolare richiesta alla redazione. La padrona di casa ha comunicato a Tina Cipollari e Gianni Sperti che la prova della dama torinese era un tributo ad una delle più grandi attrici nella storia del cinema statunitense: Marilyn Monroe e alla celebre scena del vestito alzato dal vento della pellicola ‘Quando la moglie è in vacanza’.

Per realizzare la famosa scena, alcuni tecnici hanno utilizzato un bocchettone di aria sulla pedana ma ecco che l’incidente bollente è dietro l’angolo.

Gemma Galgani: nuda in studio

La dama torinese indossa un bellissimo abito rosso e, una volta sulla pedana, replica perfettamente alla scena del celebre film ma il vestito si alza troppo e mostra le sue mutandine. La scena è stata censurata per colore che guardavano la trasmissione da casa. Dopo questo incidente bollente, Tina Cipollari ha affermato:

“MA COME TI PERMETTI TU DI FARCI ASSISTERE A QUEL MACABRO SPETTACOLO?”

Ecco lo scatto che è diventato virale sul web: