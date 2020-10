Maria De Filippi, avete mai visto la sua casa? Una reggia piena di stanze!

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono sposati da anni e vivono ai Parioli, quartiere di Roma. L’avete mai vista la sua casa? Bellissima!

L’amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo – iniziato nel lontano 1995 – dura ancora oggi e i due sono più affiatati che mai.

La coppia vive ai Parioli, altolocato quartiere di Roma, dove hanno scelto di metter su il loro nido d’amore. La domanda che vi facciamo è la seguente: avete mai visto la loro abitazione?

Una casa dall’arredamento ricercato e curato, che si allinea perfettamente all’indole della signora della TV e a suo marito.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, bellissima casa ai Parioli

Abbiamo avuto modo di vedere la dimora di Maurizio Costanzo e della moglie Maria De Filippi, durante una intervista di Fabio Fazio a Che tempo che fa?

Durante il collegamento, si poteva scorgere, infatti, un’abitazione dall’arredamento fine, elegante e molto ricercato: caratteristiche che si adattano, perfettamente, alla coppia di coniugi.

Quel video ci permette di dare uno sguardo alla loro casa, sita ai Parioli, quartiere chic di Roma. Un evento molto raro, visto che la solida coppia mantiene sempre un certo riserbo sulla propria vita privata.

Maria, su Instagram qualche scatto della sua casa

Anche se la signora della TV è, per antonomasia, molto riservata, proprio come il marito Maurizio, su Instagram – di tanto in tanto – pubblica qualche foto che ci permettono di dare un’occhiata alla sua casa romana.

Certo, si tratta di scatti veramente esigui, che si alternano a quelli legati alla sua vita professionale.

Ecco una foto che possiamo vedere su Instagram:

Però, grazie al video di cui vi parlavamo possiamo apprendere che la sua è una casa molto elegante e dallo stile ricercato.

Ecco il filmato:

Come possiamo vedere dalle immagini, la cucina è un ambiente dove batte molto il sole, quindi ampio e luminoso, con mobili e frigorifero realizzati in legno.

Anche il resto della casa è molto grande, composto da due stanze da letto che offrono loro silenzio e discrezione.

Anche se dormono in due camere diverse, i due non sono sull’orlo di un a crisi, anzi: Maria preferisce dormire in un altro letto, per via delle abitudini di Maurizio che fa le ore piccole, guardando la TV fino al mattino, a volte.