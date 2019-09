Maria De Filippi, senza trucco e abiti da uomo ‘Irriconoscibile’: le foto fanno il giro del web

Maria De Filippi non ha mai indossato vestiti molto pomposi, ma il look negli anni è cambiato. Le foto senza trucco fanno discutere

Si torna a parlare della nota conduttrice televisiva, Maria De Filippi, per via del suo look. Molti fan hanno notato un cambiamento e sul web piovono i commenti.

Maria De Filippi e il look che è cambiato negli anni

Maria De Filippi, ha alle spalle una lunga carriera di successo. Anche ora è una della più importanti conduttrici televisive e, anche grazie alla società creata con il marito Maurizio Costanzo, è riuscita ritagliarsi una posizione di rilievo.

Insieme producono moltissime delle trasmissioni andate poi in onda su Mediaset. Ma non tutti forse ricordano Maria i primi periodi in cui ha intrapreso la sua carriera televisiva, spesso andava in onda senza un filo di trucco ed un look molto ”mascolino”.

Negli anni in tv l’abbiamo vista spesso cambiare look e, il cambiamento ad oggi è stato evidente. Non tanto per quanto riguarda il fisico, sempre molto tonico, ciò che risulta molto diverso è il viso.

La De Filippi, con il tempo è passata dall’avere un look più da maschiaccio ad uno decisamente femminile.

Complice forse il cambiamento di vita, passata da essere un avvocato ad intraprendere una carriera nel mondo televisivo, fatto sta che oggi il suo look è decisamente migliorato.

Il ritorno di Maria in televisione

Dopo aver trascorso delle rilassanti vacanze in compagnia di suo marito, Maurizio, il figlio, Gabriele ed, alcuni suoi amici, Maria si prepara a tornare sul piccolo schermo.

Già negli ultimi giorni di Agosto sono iniziate le riprese di Uomini e Donne e, presto andranno in onda.

A fine Settembre la vedremo ancora una volta in qualità di giudice nel programma Tu si que Vales, condotto da Belen Rodriguez. A fine Gennaio invece tornerà C’è posta per te, altro cavallo di battaglia della conduttrice seguito ed amato da moltissime persone.