Il conduttore di Che Tempo che Fa cacciato da Maria De Filippi. La Littizzetto tuona: ‘Sei pesante!’ Ecco cosa è successo in diretta.

Che tempo che fa è uno dei talk show più amati e seguiti dal pubblico italiano, accostando momenti di intrattenimento e spettacolo, a quella della trattazione di temi d’attualità.

Ad affiancare il celebre conduttore ligure, Fabio Fazio, c’è Luciana Littizzetto, che diverte il pubblico affrontando con la sua ironia pungente temi di un certo rilievo.

Durante la puntata dello scorso 10 Gennaio 2021, ospite d’onore Maria De Filippi.

Nel corso della sua ospitata accade l’impensabile, il padrone di casa sbattuto fuori dallo studio. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Fabio Fazio ‘cacciato’ dallo studio

Inaspettatamente con la complicità del braccio destro del presentatore ligure, Maria De Filippi ha cacciato dallo studio Fabio Fazio. Ma quale è il motivo?

Le due conduttrici, dopo il gesto che ha lasciato perplesso il pubblico e lo stesso conduttore, hanno preso in mano le redini del programma, architettando qualcosa di davvero inaspettato.

Lo studio come per magia prende le sembianze di quello di C’é Posta per te, con l’iconica busta video al centro della sala. A fare da postino Nino Frassica.

Allestito lo studio, Fabio Fazio viene fatto rientrare. L’intervento della Littizzetto lascia tutti senza parole.

Luciana Littizzetto contro Fazio: ‘Sei pesante!’

Aperta la busta, la comica piemontese ha voluto leggere dinanzi a milioni di telespettatori una lettera scritta di suo pugno e rivolta al conduttore ligure.

Un manoscritto lunghissimo in cui descrive il suo storico rapporto professionale e affettivo con il conduttore, con la sua proverbiale ironia e iconico sarcasmo. Eccone uno piccolo ed esilarante stralcio:

‘Senza di te mi sento persa come un italiano in Francia senza il bidet […] Ti chiedo profondamente scusa per le parolacce so che non dovrei ma è un modo per sfogarmi. Sai che non è facile passare tutte le domeniche con te’

e ancora:

‘Maria tu non sai quanto sia pesante, un macigno e io me lo sorbisco da 15 anni tutte le domenica’

Ciò nonostante lo ‘adora’ e gli vuol bene ammette la Littizzetto.

Un siparietto quello andato in scena che ha fatto divertire moltissimo non solo il pubblico in studio ma anche i telespettatori, i quali hanno apprezzato molto questa versione ‘fuori dal comune’ del programma di Maria De Filippi.