Maria De Filippi, ‘Baci erotici con l’allievo durante le prove’: il video diventa virale

Nella scuola di Maria De Filippi non si era mai vista una cosa simile: un bacio dall’alto tasso erotico nella sala prova tra l’allievo e la maestra

Baci passionali tra due ballerini di Amici, la bellissima Elena D’Amario è stata beccata mentre si scambiava effusioni d’amore con un bellissimo ballerino.

Le lezioni nella scuola di Amici di Maria De Filippi,non sembrano mai essere noiose, sopratutto quelle dei ballerini. La bellissima ballerina professionista di Amici, Elena D’Amario con la sua sensualità infatti fa impazzire tutti e ci è riuscita anche questa volta. A quanto pare infatti le lezioni con ballerina sembrano sempre essere bollenti e passionali.

Baci tra Elena e Javier

I due ballerini infatti erano in sala prove per studiare la nuova coreografia per la prossima puntata di Amici. Il ballo tra i due infatti non è per niente facile, sopratutto per Javier. La coreografia infatti è molto passionale, ma sopratutto ci sarà un forte contatto tra i due. Quello che è saltato subito agli occhi dei fan però, è l’inevitabile passione e sintonia che c’è tra i due.

L’idea di questa coreografia cosi passionale è stata proprio del concorrente di Amici Javier. Il giovane avrebbe comunicato alla professionista di voler vincere la puntata con qualcosa di più passionale, cambiando alcuni punti della coreografia. Elena a quanto pare ha preso bene le parole del ballerino assecondando la sua idea.

Un'esibizione al bacio questo passo a due di Javier con Elena, merita il punto? #Amici19 pic.twitter.com/rXRJohhGA6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 30, 2019

Elena D’Amario passione con Javier

Nelle prove tra i due, però scattano anche dei baci passionali e non sembrano per niente infastiditi dalle telecamere. La stessa Elena infatti ha sottolineato che tutto deve sembrare molto naturale:

“Dobbiamo essere un tutt’uno dalla fine del bacio in poi, come se questo bacio continuasse fino alla fine. Dal bacio in poi tu l’hai fatto subito in modo molto naturale, molto artistico senza alcuna inibizione che poi è la chiave di tutto“

E il risultato sembra essere molto bello, il bacio tra i due infatti durante le prove è stato lungo e coinvolgente. I due infatti sembrano davvero piacersi, tanto da sembrare un bacio scattato per attrazione fisica.