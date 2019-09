Maria De Filippi il bacio rubato dietro le quinte, la foto pubblicata sui social: il tenero commento

Maria De Filippi, una foto di un bacio molto bello viene pubblicata sui social. I protagonisti sono ben noti: lo scatto che mostra il tenero rapporto col cantante

Il cantante lirico Alberto Urso, è uno dei concorrenti della scorsa edizione di Amici che ha ottenuto un enorme successo. Il giovane infatti, grazie alla partecipazione ad Amici, è riuscito a sfondare nel mondo della musica con la sua bellissima voce. Il giovane però deve molto del suo successo anche alla padrona di casa, Maria De FIlippi.

Maria De Filippi, il rapporto speciale con Urso

Alberto Urso già dalla scuola di Amici, ha sempre avuto un rapporto speciale con la conduttrice del programma Maria De Filippi. Lo stesso infatti, lo dimostra ogni giorno ai suoi fan, dedicando post e foto con lei.

Quale giorno fa, infatti Alberto, ha pubblicato una foto con Maria, ma i fan non hanno potuto non notare un particolare all’interno della foto. Il cantante infatti, sembra essere molto legato alla De Filippi, un legame speciale nato durante l’ultima edizione della scuola di Amici.

Eppure in molti hanno notato che da parte di Urso c’è un affetto un po troppo profondo. I fan infatti lo hanno notato proprio dall’ultima foto postata dal giovane cantante su Instagram.

Maria e il bacio sul collo di Alberto

Il giovane cantante, infatti, negli ultimi giorni ha pubblicato una foto insieme ad una delle conduttrici più amate e apprezzate del momento, la De Filippi che più di una volta ha dimostrato di avere un legame speciale con i suoi ex allievi, basti pensare al messaggio per Emma Marrone dopo il ritorno della malattia. La foto in questione vede i due stretti in un tenerissimo abbraccio, in cui Alberto gli stampa un bacio sul collo, mentre la stringe forte a se.

La foto è seguita da un cuore, dove Alberto mostra la sua gratitudine e affetto per Maria De Filippi. Un legame forte e particolare quello tra i due, che traspare anche nel nuovo programma della conduttrice Amici Celebrities, dove ha voluto a tutti i costi al suo fianco il giovane Alberto Urso. Anche in questa occasione i due non smettono mai di dimostra il loro affetto e rispetto reciproco.