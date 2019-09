Maria De Filippi, spintonata e aggredita bruscamente: in studio volano insulti ed emerge la verità sull’addio di David e Cristina

Insulti, aggressioni fisiche… a Uomini e donne è successo di tutto. Tra le prime indiscrezioni del programma viene fuori l’intervento di Maria De Filippi

La trasmissione di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi riapre con uno scontro davvero di fuoco. Nello studio più chiacchierato di Italia pare che non ci sia limite alle cose, uno dei corteggiatori del trono over si scaglia contro una dama del parterre femminile.

Maria De Filippi, volano insulti nel programma

In questi giorni si stanno registrando le nuove puntata di Uomini e Donne in particolare del trono over che ormai per Maria De Filippi è irrinunciabile. I protagonisti in questione sono proprio David Scarantino e Cristina Incorvaia. Durante la puntata infatti, hanno parlato della loro relazione, ma qualcosa è andato storto.

La coppia conosciuta dopo la partecipazione a Temptation Island è uscita insieme, ma dopo alcuni giorni i due si sono lasciati nuovamente. I due però sono tornati a parlare della loro relazione e di come questa sia degenerata dopo la partecipazione di Temptation Island. I due ex fidanzati infatti presenti alla nuova registrazione del programma di Maria De Filippi, ma le cose non sono andate come speravano in tanti.

David e Cristina, volano parole pesanti nello studio

I due sono stati invitati a Uomini e Donne per parlare della fine della loro relazione. A quanto pare però, i due non sono riusciti a mantenere la calma in studio, tanto che sono finiti per litigare in malo modo. Il tutto è successo proprio quando Cristina ha accusato David di essere stata aggredita verbalmente dal giovane. Una brutta gatta da pelare per Maria De Filippi.

Non contenta, Cristina ha rivelato di essere stata strattonata durante il chiarimento in hotel che l’ha portata poi a prendere la decisione di terminare la loro relazione.

Ma David ha cercato di difendersi dai duri attacchi dell’ex fidanzata riempiendola di insulti molto pesanti:” Maledetta, Zingara, Pezzente”. Non è tardato ad arrivare però l’intervento della padrona di casa, che si è sentita costretta ad intervenire immediatamente.

L’intervento di Maria

La moglie di Costanzo si è sentita in dovere di calmare i due ex fidanzati, invitandoli fuori dallo studio per risolvere le loro cose lontano dalle telecamere. Una situazione degenerata quasi velocemente che ha visto costretta i due allontanarsi dallo studio.