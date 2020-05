Arriva la femminuccia, Maria De Filippi adotta di nuovo: ‘Si chiama Filippa’ – Foto

La famiglia di Maria De Filippi si allarga, un nuovo amore entra nella sua vita: la piccola si chiama Filippa, ecco le foto del settimanale Nuovo

Uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, quello di Maria De Filippi. La conduttrice pavese, da molti anni, entra nelle case degli italiani regalando tante emozioni e sano divertimento. Nelle ultime ore, è giunta una splendida notizia riguardante la moglie di Maurizio Costanzo: la famiglia si allarga, ecco le foto della nuova arrivata.

Maria De Filippi adotta un bassotto

La famiglia di Maria De Filippi si allarga. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, la conduttrice pavese è stata paparazzata con un nuovo amore: Filippa, il bassotto a pelo ruvido che le è stata donato da Francesca Frigione che gestisce a Vergiate, in provincia di Varese, un allevamento di bassotti tedeschi.

La conduttrice pavese ha deciso di adottare un altro cane in quanto ha sofferto molto per la perdita del suo amato bassotto e, dunque, era pronta a donare il suo amore ad nuovo amico a quattro zampe. Sulle pagine del noto settimanale, la responsabile dell’allevamento spiega come è avvenuto l’incontro con il volto di Canale 5.

L’incontro con la conduttrice pavese

Francesca Frigione ha raccontato come è avvenuto il contatto con la moglie di Maurizio Costanzo:

“Maria mi ha telefonato per prendere un cane, un bassottino di nome Cassio, ma non l’ho riconosciuta dalla voce. Mi ha spiegato che aveva perso un altro bassotto e che stava soffrendo molto. Ricordo che Maria ci ha mandato un autista a prenderci e io le ho portato Filippa in un hotel”.

Ecco, gli scatti del settimanale Nuovo che ritraggono la conduttrice a spasso con Filippa:

