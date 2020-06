Maria De Filippi a Domenica In: l’intervento che ha spiazzato tutti

Domenica 7 giugno nello studio televisivo di Mara Venier sono passati in tanti: dal noto presentatore di Rai Uno Alberto Matano all’attrice comica Luciana Littizzetto. Ma a calamitare prepotentemente l’attenzione collettiva è stata lei: Maria De Filippi.

La stimata regina di Canale 5 è sbarcata nel pomeriggio di Rai Uno con un videomessaggio inatteso, destinato alla conduttrice Mara Venier e all’attrice comica Luciana Littizzetto. Un intervento tanto impensabile quanto gradito.

Nel corso dell’intervista-fiume all’esilarante protagonista di Che Tempo che Fa Luciana Littizzetto ha emozionato il pubblico di Domenica In, toccando un delicato argomento: l’affido familiare.

Dopo alcuni istanti dalle importanti riflessioni di Luciana Littizzetto, è andato in onda un videomessaggio di Maria De Filippi:

“Lucianina ti voglio dire che sei onesta, sei generosa, sei buona, sei una brava mamma, sei brava quando porti fuori il cane. Ti voglio bene, sei una cara balenga. Mando un bacio speciale a Mara che non vedo da tanto tempo, la vedo solo in televisione. E in bocca al lupo perché so che sei caduta”