Uomini e donne, Maria De Filippi: ” Cancellate le registrazioni delle scelte”

Uomini e Donne News: le scelte dei tronisti non saranno registrate, la decisione definitiva di Maria De Filippi

Una novità importate per Uomini e Donne, programma di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Non è previsto alcun serale per le scelte dei tre tronisti, ecco il motivo.

Uomini e Donne: La Scelta

Lo scorso febbraio, la padrona di casa ha annunciato un importante cambiamento inerente il suo programma. Uno speciale di Uomini e Donne: La scelta, con Tina Cipollari, Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Tra gli ospiti speciali anche Valeria Marini che si è occupata di organizzare la festa di fidanzamento. Mentre nell’appuntamento pomeridiano di mostravano tutte le fasi del corteggiamento, nel serale dedicato alle scelte invece veniva mostrato la fase finale del percorso : la scelta.

E’ ancora prevista la possibilità, per ciascun tronista, di trascorrere due giorni in una villa immersa nel verde per conoscere meglio i due corteggiatori/corteggiatrici rimasti. Poche ore fa è giunta una notizia molto importante riguardante la trasmissione di Maria De Filippi, ecco di cosa si tratta.

Nessun serale per Andrea, Giulia e Angela: il motivo

Nei mesi scorsi, i telespettatori hanno potuto vedere le scelte dei tronisti in una puntata speciale. La moglie di Maurizio Costanzo ha infatti deciso di trasmettere l’epilogo finale del percorso in prima serata su Canale 5. Una scelta che ha consentito di registrare un nuovo record in termini di ascolti, con oltre tre milioni di telespettatori.

Tuttavia, in occasione della scelta di Andrea, Giulia e Angela non sarà trasmetto alcun serale. Il motivo? Successivamente alle registrazioni delle passate scelte di Teresa, Lorenzo e Luigi erano circolate in rete una spoiler riguardati questo speciale momento. Per evitare la fuga di notizie, la redazione del programma ha pensato di trasmettere il percorso finale in diretta. La notizia è stata diffusa da Raffaella Mennoia su Instagram: