Maria Antonietta Rositani, inziato il processo a Ciro Russo: “Ho paura di lui”

Ciro Russo ha cercato di uccidere Maria Antonietta Rositani, bruciandola viva mentre era in auto con il suo piccolo cagnolino (che ha perso la vita). Ora è iniziato il processo ma lei ha ancora molta paura.

Ieri è iniziato il processo tanto atteso a Ciro Russo, colui che il 12 marzo ha dato fuoco all’auto della sua ex moglie cercando di bruciarla viva insieme al cane.

Ora la donna ha parlato a Storie Italiane, programma di Rai Uno, facendosi vedere in volto e ringraziando tutte le persone che le sono state vicino sino ad oggi dal momento della tragedia. La donna ha evidenziato che il processo è stato rinviato al 24 febbraio e

Ammettendo di avere una forte ansia in quanto potrebbe essere presente anche l’imputato

“anche se so che comunque sarò protetta:il fatto di saperlo a pochi metri da me non mi farà piacere”