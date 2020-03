Margherita Zanatta, chi è e che cosa fa la ex gieffina? Fidanzato,...

Chi è Margherita Zanatta, l’ex gieffina classe ’82, impegnata con Radio Novella 2000 e redattrice per Visto e Urbanpost

Scopriamo tutti i segreti di Margherita Zanatta, dagli inizi della sua carriera ai primi passi nel mondo dello spettacolo, dall’esperienza al Grande Fratello fino ad arrivare alle attuali occupazioni a Radio Novella 2000, Urbanpost e Visto.

Chi è Margherita Zanatta

Nasce il 13 febbraio 1982, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Varese-

Nel corso della sua gioventù lavora presso una radio di Locarno, Radio Fiume Ticino dove è una speaker radiofonica.

Entra nel mondo dello spettacolo italiano, quando entra come concorrente nella casa del Grande Fratello.

Dopo l’esperienza nel reality show di Mediaset, realizzare il suo sogno di diventare una giornalista e così diventa inviata per diversi programmi come Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Cinque.

La Zanatta è stata anche una delle vallette del Chiambretti Sunday Show e una delle conduttrici di Vero, dove ha affiancato Marco Columbro, Laura Freddi, Corrado Tedeschi e Marisa Laurito.

Nel 2013 è protagonista del videoclip dal titolo Doppiogiochista, singolo degli Ego e fa parte del cast della sit com La cena dei cretini, in onda su Comedy Central.

Tra le pellicole cinematografiche a cui ha partecipato, compaiono I soliti idioti, Operazione vacanze e Una notte di paura. Attualmente, la Zanatta lavora a Radio Novella 2000 e Latte e Miele e scrive per il settimanale Visto e per la testata Urbanpost.

Vita privata e curiosità

L’ex gieffina sembrerebbe essere tornata da poco single. Dopo un anno d’amore lei e Alfredo Cicognani si sarebbero detti addio. I due si erano incontrati all’università e si conoscevano da tantissimo tempo: adesso, però, la storia tra la Zanatta e Cicognani sembrerebbe essere giunta al capolinea.

La Zanatta è conosciuta da tutti come sui social come La Marghe, diminutivo che usa per il popolo di Instagram, dove conta oltre 89 mila followers.