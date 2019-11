Chi è Margherita Rebuffoni, la madre di Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene scomparsa a causa di una grave malattia

Scopriamo tutti i segreti di Margherita Rebuffoni, dalla vita privata ai progetti portati avanti per conto della figlia Nadia Toffa.

Chi è Margherita Rebuffoni

Margherita Rebuffoni è la madre della compianta giornalista Nadia Toffa, scomparsa quest’estate dopo aver perso la sua importantissima battaglia contro una grave malattia che la stava divorando ormai da anni, il cancro.

Margherita Rebuffoni e la figlia Nadia Toffa sono sempre state molto legate, sin dall’infanzia. Negli ultimi anni, la vicinanza della madre è stata maggiore, per via di un genuino senso di protezione nei confronti di Nadia, bisognosa di cure e di attenzioni.

La Rebuffoni si è presa cura della figlia in ogni momento e l’ha accompagnata fino all’ultimo giorno, senza mai abbattersi e cercando di trasmettere forza alla giornalista 40enne de Le Iene.

La madre di Nadia Toffa si è fatta forza dopo la terribile scomparsa della figlia. Ha scelto di farsi coraggio continuando i progetti della figlia e cercando di mantenere vivo il suo ricordo.

Il 7 novembre 2019 è uscito in tutte le librerie “Non fate i bravi”, l’ultimo progetto di Nadia Toffa, un libro raccoglie i suoi ultimi pensieri, scritti dopo essere stata attaccata a livello mediatico per via della sua malattia.

La decisione di Nadia di tenere aggiornati i fan sulle sue condizioni aveva scatenato l’ira di molti haters, che l’avevano attaccata. Anziché rispondere pubblicamente, Nadia aveva scelto di scrivere tutto ciò che pensava nero su bianco, chiedendo alla madre di pubblicarle sotto forma di libro.

Vita privata e curiosità

Margherita ha altre due figlie oltre a Nadia: Mara, la prima figlia che esercita la professione di professoressa, e Silvia, secondogenita, che invece è avvocato.

Il marito di Margherita, e padre della giornalista de Le Iene, è Maurizio Toffa. La famiglia vive a Brescia.

Margherita, poco tempo dopo la morte della figlia Nadia, ha dovuto subire un altro grave lutto: la morte della madre, e nonna di Nadia, Maria Cocchi.