Mare fuori, anticipazioni: Massimo salva la vita a Carmine e Filippo

Scopriamo insieme cosa accadrà nel prossimo e ultimo avvincente appuntamento della fiction di Rai 2, Mare Fuori.

Approfondiamo insieme le trame relative all’ultima puntata di una delle fiction Rai che hanno ottenuto maggiore successo tra il pubblico televisivo.

Anticipazioni Mare fuori: Filippo rischia la vita a causa di Ciro

La giornata di mercoledì, 28 ottobre 2020, sarà quella in cui andrà in onda l’ultima puntata della fiction Rai dal titolo “Mare Fuori”.

La sesta puntata andrà in onda in prima serata su Rai 2 e sarà costituita da due episodi, intitolati “Fai la cosa giusta” e “Morire per vivere”.

Nella puntata conclusive, il pubblico avrà modo di vedere che il personaggio di Ciro inizierà a pensare che non sia stato Pino a rubare dall’auto di Filippo. L’uomo decide di indagare al riguardo per scoprire la verità.

Nel frattempo, aumenteranno i pericoli per Filippo, che rischia di essere ucciso da Ciro. A essere essere sicura di questi fatti è anche Naditza, che comprende che l’unico modo per salvarlo è metterlo in isolamento.

Anticipazioni Mare fuori: Massimo salva la vita a Carmine e Filippo

Nella prossima puntata di Mare Fuori, i personaggi di Massimo e Paola sono si metteranno a cercare di Carmine e finiranno al porto per via di un’intuizione.

Intanto, il giovane, che ha avuto l’incarico di far fuori Massimo ma che non vuole sottostare agli ordini della Camorra, fuggirà e raggiungerò Nina su una nave.

Nel frattempo, Carmine farà il suo ritorno presso l’Istituto e deciderà di raggiungere Filippo, che al momento si trova in isolamento.

Sarà allora che Ciro architetterà una vera e propria rivolta, con l’obiettivo di colpire Carmine e Filippo. Ad anticiparlo, però, ci penserà Massimo, che intuirà la volontà di Ciro e sposterà i due giovani dalla camera di isolamento nella quale si trovano al laboratorio di ceramica.