Marcus Navajo, chi è il modello romano che ama la natura e gli animali

Chi è Marcus Navajo nome d’arte di Marco Corinaldesi, il giovane attivista e modello italiano, con la passione per gli animali e per i bambini, molto attivo sui suoi profili social.

Scopriamo tutti i segreti di Marcus Navajo, dal vero nome al suo percorso accademico, dall’attivismo a favore degli animali alla sua carriera come scrittore e modello, fino ad arrivare alla sua vita privata.

Chi è Marcus Navajo

Marcus Navajo, il cui vero nome è Marco Corinaldesi, è un attivista e modello romano classe ’84.

Frequenta l’ITCG Pier Luigi Nervi Rignano Fl e si laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi Pegaso.

Nei primi anni 2000, è protagonista in una campagna contro i combattimenti clandestini tra gli animali. Per questo motivo, è ospite di numerosi programmi.

Appassionato di scrittura, è autore di alcuni libri, e nella sua poliedrica carriera si dedica anche al mondo della moda, sfilando e comparendo in calendari e pubblicità.

Nel 2018 vince il concorso nazionale di bellezza “Hunks on the beach” a Napoli, e nel frattempo lavora in un’azienda impegnata nel settore pubblico.

Vita privata e curiosità

Marcus Navajo ha uno stile molto particolare, ispirato alla cultura dei nativi americani. L’uomo è amante degli animali, in particolare dei cani, e adora anche gli anziani e soprattutto i bambini.

Nonostante sia un personaggio che ami comunicare senza filtri (su Facebook ha un seguito di oltre 1 milione di follower), risulta molto riservato e timido. Attualmente dopo una relazione non andata a buon fine è single.

Marcus è diventato papà nel 2012 di un bambino di nome Ernesto, nome che ha ereditato dal nonno.

Molto attivo sui social, Marcus, adora comunicare attraverso le foto, i video, i post riflessivi e allegri, che rappresentano la sua anima e che spingono gli utenti a essere più positivi, anche in momenti spiacevoli, come quelli segnati dalla presenza del Coronavirus.