Marco Zitelli, chi è Wrongonyou finalista di Sanremo Giovani 2020?

Giovane cantautore italiano e ora finalista di Sanremo Giovani 2020, chi è Marco Zitelli? Biografia di Wrongonyou: vita carriera e curiosità.

Marco Zitelli, in arte Wrongonyou, è un giovane cantautore italiano che è arrivato in finale alle selezioni di Sanremo Giovani 2020. Acclamato da giudici e pubblico con la sua canzone Lezioni di Volo ha attraversato il cuore di giudici e ascoltatori.

Chi è e cosa sappiamo su di lui? Biografia di Wrongonyou.

Marco Zitelli, vita privata e carriera

Marco Zitelli è nato a Roma nel 1990, ha 30 anni occhi castani e capelli scuri.

In arte ha scelto di chiamarsi Wrongonyou ed è oramai parte di sè questo nome: questo ragazzo è un tutt’uno con la sua musica. Vanta già 20.000 follower su Instagram che amano i testi e il sound delle sue canzoni.

Fin da piccolino ha sempre amato cantare e suonare coltivando da subito la passione per la musica.

I suoi cantanti di riferimento sono stati Jack Frusciante e Justin Vernon ma ammette di essere un appassionato della musica folk. Proprio da questa passione nel 2013 ha iniziato a scrivere le sue canzoni mettendo le parile nero su bianco e sfornando testi incredibili.

Wronkonyou si è fatto conoscere grazie alla piattaforma Souncloud dove ha fatto pubblicare i suoi primi brani. Baciato dalla fortuna, un professore della Sound Technology dell’Università di Oxford ha ascoltato i suoi brani sulla piattaforma e gli ha chiesto di volare proprio ad Oxford per registrare dei brani.

Ha sempre scritto e cantato in inglese ma nell’ultimo anno ha intrapreso la scelta di scrivere canzoni anche in italiano, la sua lingua madre.

Si legge su DonnaGlamour.it che Marco si è esibito già in molti festival musicali di rilevante importanza europea come il festival di: Parigi, Bruxelles, Clermont Ferrand e Bilbao.

Quest’anno ha debuttato come autore di testi, come conferma in lui stesso un post di Instagram, grazie alla canzone Superbowl dell’album di Elodie. La canzone è stata scritta insieme a Gianluigi Fazio, Edwyn Roberts e Leonardo Pari.

Ha partecipato ora alle selezioni di Sanremo Giovani 2020 cantando sul sacro palcoscenico del Teatro Ariston conquistando i giudici e conseguentemente un posto nella finale che si terrà a metà dicembre 2020.

Wrongonyou, curiosità su di lui

Wrongonyou si esprime a 360° attraverso parole e musica nelle sue canzoni ma è in realtà un ragazzo che ama mantenere la sua privacy, motivo per cui non si hanno molte notizie sulla sua vita privata.

Sui social posta molto della sua musica e anche delle sue giornate con gli amici ma non è chiaro se abbia una fidanzata: al momento sembra che Marco sia single.

Marco Zitelli adora gli orsi, ne ha uno piuttosto grande tatuato sull’avambraccio e nei social spesso si firma affiancando a Wrongonyou la simpatica emoticon dell’orso.

Il primo contratto discografico di Wrongonyou è stato firmato 4 anni fa nel 2016. Durante la sua carriera ha già aperto concerti di artisti italiani come Niccolò Fabi, Levante e anche Daniele Silvestri.

Tempo fa ha recitato una parte nel film Il Premio diretto da Alessandro Gassmann.

Non si separa mai dalla sua amata chitarra, la sua passione più grande unita al canto.