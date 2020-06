Marco Vannini, "Martina era fredda ma...": le parole di mamma Marina sulla fidanzata del figlio

Mentre per l’omicidio di Marco Vannini ci si prepara all’appello bis, mamma Marina interviene a La Vita in Diretta per parlare del libro e non solo.

Marina Conte e suo marito sono pronti per affrontare il processo d’appello bis per l’omicidio del figlio Marco Vannini. Le sue parole a La Vita in Diretta.

Mamma Marina parla di Martina Ciontoli

I genitori del povero Marco stanno per affrontare una fase molto difficile del processo in appello bis, con tutta la famiglia Ciontoli che dovrà nuovamente essere interrogata per trovare la verità assoluta di quanto accaduto quella notte.

I genitori della vittima sono stati ospiti a La Vita in Diretta, per parlare non solo del libro dedicato alla vita di Marco ma anche per il processo:

“sono qui per promuovere il libro, non voglio dire altro perchè tra poco inizia il processo ed è delicatissimo. ma è importante che il caso sia stato riaperto”.

C’è un passaggio proprio all’interno del libro che parla di Martina Ciontoli, la fidanzata della vittima:

“aveva uno sguardo freddo, io poi lo dissi a mio figlio e lui pensava che io fossi gelosa. ma la mamma ha sempre un sesto senso…”

Sul discorso interviene la criminologa Bolzan:

“sostengo che fosse impossibile che tutte le persone non fossero a conoscenza di ciò che era accaduto. ma cosa si fa? Si delega la responsabilità di tutto in un’unica persona. c’è la tendenza a dover coprire e nessuno agisce nella maniera corretta”

Un libro dedicato al marito e un nuovo processo che porterà la verità su quella notte.