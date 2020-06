Marco Vannini, mamma Marina e il libro per farlo conoscere

Il libro che racconta chi fosse Marco Vannini, con le sue passioni e le sue gioie raccontate da mamma Marina.

Il libro su Marco Vannini non racconta la tragedia ma chi fosse in vita questo ragazzo, tra passioni e obiettivi per il futuro.

Il libro raccontato da Mamma Marina

Marina Conte ha rilasciato una intervista esclusiva a FanPage – giornalista Mauro Valentini, per parlare del libro Mio figlio Marco – La verità sul caso Vannini.

Un libro che è stato scritto non per raccontare solo l’evento tragico di cronaca ma soprattutto su chi fosse questo ragazzo oramai conosciuto e amato da tutti:

“raccontare i venti anni vissuti da mio figlio insieme alla sua famiglia. perché noi prima di quella maledetta sera eravamo una famiglia felice”

Mamma Marina evidenzia che quando si parla di suo figlio viene sempre messo in rilievo il tragico fatto di cronaca, mentre lei ha voluto raccontare la persona – il suo cammino e tutti i suoi sogni dei suoi 20 anni di vita:

“e i suoi sogni nel cassetto”

Il ricavato delle vendite andraà ai Comuni di Ladispoli e Cerveteri per attività in ricordo di Marco, ucciso cinque anni fa mentre si trovava a casa della famiglia della fidanzata, i Ciontoli:

“mio figlio aveva grandi sogni nel cassetto, per esempio voleva volare con le frecce tricolori. era molto ambizioso”

Poi parla della dedica iniziale:

“la dedica l’ho voluta fare a mio marito, perché io e lui desideravamo tanto un figlio e quando è nato marco lui era orgoglioso di avere questo bimbo tra le braccia”

Nel libro tante testimonianze per raccontare la persona e la vita di questo ragazzo, rimasto nel cuore di tutti.