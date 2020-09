Nautica in ripresa: Marco Valle come nuovo CEO del gruppo Azimut Benetti

Nautica in ripresa, il gruppo Azimut Benetti ha inaugurato l’anno nautico con un nuovo CEO e consegna a Portofino il primo megayacht Benetti Oasis 40M.

Il gruppo Azimut Benetti lancia per il nuovo anno nautico un ricco e ambizioso programma di lanci di prodotto.

Marco Valle è investito ufficialmente del suo nuovo ruolo di CEO del Gruppo dalla Vicepresidente Giovanna Vitelli.

Nonostante lo stop per l’emergenza pandemica, il gruppo Azimut Benetti ha confermato la solidità e la dinamicità di un’azienda, che ha costruito il suo successo investendo costantemente sulla credibilità e sulla reputazione dei suoi brand.

“Provo grande soddisfazione nel poter dichiarare che siamo riusciti a mantener fede a tutti i nostri impegni di consegna, grazie alla flessibilità che l’azienda ha saputo mettere in campo ad ogni livello nei mesi più difficili”,

ha dichiarato Giovanna Vitelli.

“E c’è di più: la nostra leadership nel segmento di imbarcazioni sopra ai 24 metri è stata comprovata ancora una volta dal numero di unità consegnate, che sono 56”.

Gruppo Azimut Benetti: chi è il nuovo CEO?

In azienda dal 1996 Marco Valle ha assunti incarichi sempre crescenti che lo hanno portato a rivestire nel 2016 la carica di CEO di Azimut Yachts.

Valle è stato scelto dalla proprietà per armonizzare in tutto il Gruppo le best practice delle due divisioni, con l’obiettivo di creare sinergie e sviluppare sempre migliori efficienze.

“Il nuovo incarico affidato a Marco Valle supera la storica organizzazione presente nella nostra realtà, che nel tempo ha fatto convivere Benetti ed Azimut più da cugini che da fratelli, e che ora è invece pronta ad una dinamica di maggiori scambi e ottimizzazioni”,

sottolinea la Vicepresidente del Gruppo Azimut Benetti.

Marco vanta una strategica visione trasversale, ha intuito commerciale, conosce il mercato di riferimento ed è

“l’uomo giusto per fare questo passaggio”

Gruppo Azimut Benetti: si amplia l’offerta commerciale

L’offerta del Gruppo Azimut Benetti passerà da 30 a 35 modelli, per coprire praticamente tutte le categorie esistenti nel mercato dello yachting d’eccellenza.

Ci sarà l’ingresso nella categoria dei luxury explorer, B.Yond, e nel mondo Oasis.

“Questo ci consentirà di continuare a servire con ancora maggiore puntualità la nostra clientela internazionale, assecondandone le richieste grazie ad una gamma che non solo spazia dai 12 agli oltre 100 metri”,

sottolinea il nuovo CEO.