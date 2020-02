Chi è Marco Sentieri, il giovane cantante tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus

Scopriamo tutti i segreti di Marco Sentieri, il cantante classe ’85 che avremo modo di ascoltare sul palco dell’Ariston a Sanremo 2020.

Chi è Marco Sentieri

Pasquale Mennillo, in cui nome d’arte è Marco Sentieri, nasce a Casal di Principe, in provincia di Caserta, l’11 giugno del 1985, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Il giovane inizia ben presto ad appassionarsi al mondo della musica e del canto, e ad appena 16 anni si trasferisce a Roma per seguire il suo sogno.

Collabora per diversi mesi con i Quarto Senso, assieme ai quali partecipa per la prima volta a Sanremo Rock Giovani. Dopo di che sceglie la carriera da solista.

Si esibisce in apertura di molti concerti di artisti quali Rocco Hunt, i Gemelli Diversi e Clementino. Il vero successo arriva però in Romania, dove partecipa e vince in due importanti festival.

Tornato in Italia, partecipa anche ai bootcamp di X Factor. Oggi, però, i fan attendono con ansia l’esibizione del cantante al Festival di Sanremo 2020, dove si presenterà con la canzone intitolata “Billy Blu”.

Il giovane ha ottenuto il privilegio di esibirsi sul palco dell’Ariston grazie all’arrivo in finale a Sanremo Giovani.

Vita privata e curiosità

Da qualche anno, Marco Sentieri vive a Napoli in compagnia della sua splendida moglie e dei suoi bellissimi bambini. Si tratta di Gaia, la primogenita, e del piccolo Umberto, nato invece soltanto nel 2019.

Del giovane cantante si sa inoltre che tenga moltissimo alla sua forma fisica, che cura trascorrendo molto tempo ad allenarsi in palestra. Ama poi indossare vari orecchini e anelli, accessori che non possono mai mancare nel suo look. Infine adora lo sport e gioca spesso a calcio con i suoi amici.