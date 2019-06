Marco Predolin è un conduttore molto nato negli anni ’90. Di recente ha partecipato all’edizione del Grande Fratello vip, poco fa la notizia della sua morte

Marco Predolin è un conduttore che ha avuta molto fortuna negli anni ’90. Negli ultimi anni era tornato a far parlare di sé per via della sua partecipazione al Grande Fratello vip. Da poche ore sul web circola la notizia della sua morte.

‘Marco Predolin è morto’: ma è una fake news

Il conduttore dello show sull’amore è veramente morto? Assolutamente no. E’ proprio lui a smentire la notizia sui social. In particolare è dal suo account instagram che arriva un duro sfogo. Non è la prima volta, infatti, che Marco Predolin viene preso di mira dai “burloni” del web:

“Ebbene sì, sono vivo e non sono morto. Ancora una volta, per la seconda volta, sta girando una voce: non so quale tipo di str*nzo ha rimesso in giro questa voce. Sento alla radio, “ma no, è morto”: macchè morto! Oggi è il 5 di giugno, sono a Porto Rotondo, ho la faccia del morto? No, perché mi dovete rompere i cog*ioni a me?”

Il conduttore smentisce la sua morte quindi con un video che non lascia dubbi sul fatto che lui è vivo e vegeto.

Predolin: dopo l’Aids arriva la notizia della sua morte

Marco Predolin non è né malata né morto. Insomma, negli anni il web gli ha attribuito eventi tutt’altro che positivi. Infatti, ben 20 anni fa si diceva che avesse l’AIDS:

“io sto bene e tutti quelli che metteranno in giro queste voci, a loro capiterà questa cosa qui. Mettere in giro una voce così squallida e così meschina… Io sono vivissimo, appena sposato felice qui al mio ristorante, ok?”

Nel corso degli anni Novanta si diceva addirittura che fosse stato ricoverato in ospedale per Aids. Anche in quell’occasione Predolin smentì tutto rivelando possibili azioni legali. Proprio per il fatto che è sempre stato una persona molto ironica, il presentatore decise di raccontare quella straniante esperienza in un libro intitolato Chi non muore si rivede.