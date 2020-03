Marco Predolin si è concesso recentemente ad una lunga intervista al settimanale Oggi. Il conduttore emiliano rompe il silenzio sulle voci che lo credevano malato di AIDS. Le terribili conseguenze

Il celebre conduttore Marco Predolin si è concesso di recente ad una lunga intervista al settimanale Oggi.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha rotto il silenzio sulle voci che lo credevano malato di AIDS, una voce che ha avuto un forte se non drammatico impatto sulla sua carriera. Scopriamo di più.

Marco Predolin ‘malato di AIDS’: le terribili conseguenze della diceria sulla sua carriera

Nell’arco dell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, il celebre conduttore Mediaset degli anni ’90 ha voluto parlare al suo pubblico, delle voci circolanti su di lui circa 28 anni fa, le quali lo dichiaravano come malato di Aids. Dicerie che ebbero effetti devastanti sulla sua carriera in quel periodo al culmine:

‘Nel 1992, ero al culmine della mia popolarità. Nell’ambiente, messa in giro non si sa da chi, circolò la falsa voce che fossi malato di Aids, la sindrome da immunodeficienza acquisita’

poi ha aggiunto:

‘Qualcosa di strano, impalpabile ma incredibile: iniziarono di botto a non chiamarmi più, a non farmi più lavorare’

ha dichiarato l’ex conduttore emiliano, il quale fu etichettato con il termine ‘untore’. Inoltre, con rammarico ricorda di quando uscendo da un autogrill sentì chiaramente che il barista intimò il ragazzo di lavare bene la tazza sapendo, per sentito dire, che fosse malato.

Marco Predolin, sulla psicosi da Coronavirus

A partire da questa sua personale esperienza l’ex concorrente del Grande Fratello, ha voluto riflettere sulla condizione di psicosi, in cui versa attualmente il nostro paese a causa del Coronavirus, il quale sta mettendo in ginocchio l’Italia intera.

In particolare si riferisce alla vicenda dei Liguri e dei Veneti ‘sbarcati’ ad ischia, e alla donna che li ha ricoperti di insulti:

‘Questo episodio mi ha ricordato quello recente di cronaca della signora di Ischia che ha preso a insulti i due pullman di presunti untori di Coronavirus dal Veneto’

e ancora:

‘Ma ci rendiamo conto?… Non le invidio per niente, queste persone della zona rossA’

e ancora:

‘Temo che anche quando tutta questa storia sarà finita, non riavranno la loro stessa vita sociale. Saranno sempre quelli di Codogno e dintorni. L’ignoranza impera’

conclude con profonda amarezza Marco Predolin.