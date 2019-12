Marco Mengoni beccato col fidanzato al supermercato: ecco chi è la sua dolce metà – FOTO

Marco Mengoni è fidanzato da tempo ma non ha mai mostrato il suo ragazzo. I paparazzi l’hanno sorpreso al supermercato: ecco chi è la sua dolce metà

Marco Mengoni è uno dei cantanti più amati e stimati della musica italiana. La sua voce infatti è riuscita a scalare le classifiche italiane con meravigliose canzoni. Pare però che lo scoop che oggi gira intorno al ragazzo, lo vedrebbe in compagnia di un giovane di cui non si conosce ancora quali sono i rapporti tra i due.

Marco Mengoni e il suo orientamento sessuale

Molti sono stati i gossip e i pettegolezzi che hanno reso protagonista il giovane cantante nel corso della sua carriera musicale. Marco Mengoni infatti non è mai stato visto in compagni di una donna e tanto meno di un uomo. In tanti hanno presunto che il ragazzo fosse omosessuale, anche se lui non ha mai fatto cenno a ciò. Nonostante questo il gossip ha parlato molto di questo suo orientamento sessuale ma Mengoni ha sempre preferito non parlarne apertamente.

Pare però che il giovane sia stata beccato dai paparazzi, insieme ad un altro ragazzo di cui ancora non si conosce l’identità.

Mengoni è fidanzato? Il gossip impazza

Il giovane cantante italiano ha sempre voluto tenere la sua vita sentimentale lontano dal mondo del gossip. Ma si sa che quando si è un personaggio pubblico tutto ciò almeno in parte è quasi impossibile.Il cantante infatti è stato fotografato in compagni di un bellissimo ragazzo mentre camminavano per strada. Molti hanno immaginato che i due stessero insieme e che quindi il ragazzo misterioso fosse il fidanzato di Mengoni.

Il giovane nonostante i pettegolezzi non ha mai fatto coming out eppure sono molte le chiacchiere che girano sulla sua sessualità anche se il cantante non ha mai smentito o confermato nulla.

Ma forse Marco ritiene solo superficiale dichiarare al mondo intero della sua omosessualità, scegliendo liberamente di vivere le sue storie d’amore senza alcuna etichetta.