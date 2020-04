Chi è Marco Maddaloni, il campione di judo, vincitore di due reality show, marito di Romina e in attesa del terzo figlio dalla moglie

Scopriamo insieme tutti i segreti di Marco Maddaloni!

Chi è Marco Maddaloni

Nasce a Napoli, il 7 dicembre del 1984, sotto il segno zodiacale del Sagittario. L’uomo è conosciuto nel mondo dello sport per essere stato sette volte campione italiano di judo per età, di cui 3 volte campione italiano di tutte le età, come evidenziato da Wikipedia.

Diventa noto nel mondo dello spettacolo, quando, nel 2013, in coppia con Massimiliano Rosolino, con cui formava la coppia de “Gli Sportivi”, partecipa al reality show di Pechino Express e ne risulta vincitore.

Il 1º aprile del 2019 vince, inoltre, la quattordicesima edizione de L’isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5, battendo in finale Marina La Rosa.

Chi è la moglie

Maddaloni è sposato con Romina Giamminelli: i due hanno due figli, Giovanni e Giselle Marie. La coppia, come raccontato da DONNA Glamour, si è conosciuta sui social, dove l’atleta avrebbe notato la donna e iniziato immediatamente a corteggiarla.

All’epoca, come dichiarato dalla stessa Romina durante l’intervista di Caterina Balivo nel talk “Vieni da me”, la donna era interessata al calciatore Fabiano Santacroce. Dopo un po’, però, la Giamminelli avrebbe ceduto alle lusinghe del bel Maddaloni.

La coppia si è sposata in un primo momento con rito civile. Nel corso dell’ultima puntata del reality show “L’Isola dei famosi”, però, l’uomo aveva chiesto alla sua amata di risposarlo, questa volta con rito religioso. Dopo il benestare della donna, i due si sono sposati nel settembre del 2019.

Romina Giamminelli è originaria delle Seychelles e nella vita professionale svolge l’attività di consulente di fitness. La donna adora la squadra del Napoli, di cui è una tifosa.

Nell’aprile del 2020 arriva l’annuncio della terza gravidanza della Giamminelli.