Marco Luccarelli, ritrovato dopo venti giorni: spunta la verità dietro il misterioso gesto

La storia a lieto fine di Marco Luccarelli, il 15enne di Napoli che era scappato venti giorni fa da una casa famiglia. Ritrovato a casa del nonno

Si è conclusa bene la storia di Marco Luccarelli, il giovane originario di Frosinone che lo scorso 4 settembre si era allontanato volontariamente dalla casa famiglia partenopea che lo ospitava.

La scomparsa

La mattina del 4 settembre 2019, il 15enne Marco Luccarelli si allontana spontaneamente, probabilmente a piedi e in compagnia di una coetanea, dalla casa famiglia che lo stava ospitando nel paese di Caivano, in provincia di Napoli.

Una delle piste seguite dagli inquirenti, in base a una prima ricostruzione, vedeva il giovane originario di Frosinone in fuga verso la Romania assieme alla sua fidanzatina, una ragazza ospite anch’essa della struttura, che era scappata appena una settimana prima.

Del caso di Marco si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha Visto, che era riuscita a raccogliere numerose segnalazioni del ragazzo in giro per l’Italia. L’ultimo avvistamento era avvenuto in una farmacia di Bergamo, dove il giovane avrebbe comprato alcuni medicinali per curare un’allergia.

Il ritrovamento di Marco

Il 15enne si è presentato spontaneamente, ieri mattina, a casa del nonno.

L’uomo ha chiamato immediatamente i carabinieri, che sono giunti poco dopo nell’abitazione. Marco è stato a quel punto prelevato e portato in un’altra casa famiglia di Frosinone, diversa da quella da cui è scappato.

Nel corso dei 20 giorni in cui aveva fatto perdere le tracce di sé, Marco Luccarelli avrebbe dormito in posti di fortuna. Il 15enne sarebbe fuggito per protesta, in quanto non desidera più stare in una casa famiglia, ma tornare nella sua abitazione assieme al padre e al fratello.

Entrambi i genitori del 15enne, però, hanno però perso la responsabilità genitoriale. Il padre è in continua lotta con l’ottenimento della stessa, che per il momento non gli è stata concessa.