Marco Liorni, la Rai cancella Italia Sì: ‘Siamo molto dispiaciuti’

Italia Sì non va in onda, il noto conduttore interviene per fare chiarezza: stop legati a motivi interni alla Rai.

Sabato pomeriggio non è andato in onda una nuova puntata di Italia Sì.

A tal proposito, Marco Liorni, tramite il suo profilo IG, ha fatto chiarezza sul motivo di questo improvviso stop. Per fortuna, non è dovuta all’emergenza sanitaria che interessa l’intero Paese.

Italia Sì non va in onda

Da diversi anni, è in onda su Rai Uno Italia Sì condotto da Marco Liorni. Una trasmissione dedicata all’informazione leggera e, grazie agli ospiti in studio, si raccontano emozioni, problemi, fatti di vita e si offrono preziosi consigli su come affrontare la quotidianità.

Nel pomeriggio di ieri, i telespettatori hanno avuto modo di notare che sulla prima rete nazionale è stata trasmessa, anziché una nuova puntata del programma, la replica della settimana scorsa. Inoltre, ad un certo punto anche la vecchia puntata si è interrotta per lasciare spazio a un episodio de L’Allieva 3.

Tramite il suo account IG, il padrone di casa ha voluto fare chiarezza sul motivo per cui la trasmissione è stata bloccata senza alcun preavviso.

Marco Liorni chiarisce