Un imprevisto non circuibile si è verificato in diretta a ‘Italia Sì’, celebre talk pomeridiano di Rai Uno. Preso in contropiede, il conduttore Marco Liorni ha dovuto giocare di improvvisazione.

Quando si decide di condurre una trasmissione di cronaca e approfondimento giornalistico, può capitare che se si verifica un imprevisto, quest’ultimo venga interpretato dal pubblico come una finzione. È proprio ciò che è accaduto sabato 28 marzo nel corso di Italia Sì, noto talk pomeridiano di condotto da Marco Liorni.

Imprevisto in diretta su Rai Uno

Durante l’ultima puntata di Italia Sì, gli autori della trasmissione hanno deciso di prolungare a sorpresa il programma pomeridiano. Esattamente a 5 minuti dalla fine, il conduttore ha ricevuto una comunicazione spiazzante dalla produzione.

Dopo la pausa pubblicitaria delle ore 18:40, Marco Liorni ha informato il pubblico a casa che, a causa di un contrattempo non dipeso dalla sua volontà, ci sarebbe stato un repentino cambio di programma:

“Ci hanno appena detto di andare in onda fino alle 19… Qualcosa faremo, è un grande onore. Sarebbe stato bello saperlo prima, ma non c’è problema!”

La conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha indetto una conferenza stampa prendendo tutti contro piede, Marco Liorni incluso. Oltre ad allungare il talk pomeridiano Italia Sì, Rai Uno ha dovuto cancellare dal palinsesto giornaliero la replica del game show L’Eredità.

Inutile sottolineare come l’imbarazzo e il disagio del presentatore siano apparsi evidenti sul suo volto. Marco Liorni, attorniato da telecamere, si è trovato a far fronte ad un inesorabile e non circuibile imprevisto.

Ma il bello è che in quel frangente e per i minuti successivi, buona parte dei telespettatori si è preoccupata. Il timore di ricevere improvvisi quanto tragici aggiornamenti dal Presidente del Consiglio ha preso il sopravvento.