Marco Liorni costretto ad indossare una parrucca: il conduttore svela il motivo in un’intervista

Marco Liorni, si racconta in una intima intervista: il conduttore di Reazione a Catena dichiara “Non lo dimenticherò” ecco cosa è successo

Marco Liorni è uno dei conduttori più apprezzati degli ultimi tempi. Il conduttore infatti ha avuto un importante estate, mettendosi in gioco in una nuova esperienza nel programma Reazione a Catena. Ma le cose non sono sempre andate bene, il conduttore infatti in una recente intervista ha raccontato il periodo buio che ha dovuto attraversare insieme alla mogie.

Marco Liorni il successo a Reazione a Catena

Marco Liorni dopo un lungo periodo lontano dal mondo dello spettacolo è ritornato sulla Rai con grande successo, riportando la sua carriera all’apice del successo. La voglia di mettersi in gioco non è mai scomparsa, tanto che ha ricevuto moltissimi riscontri positivi da parte del pubblico. Grazie al nuovo dating show, il pubblico ha avuto la possibilità di conoscere il conduttore in un altra veste e capire meglio la sua vita. In particolare il conduttore in una recente intervista ha parlato del problema che ha afflitto la moglie per molto tempo.

Marco Liorini :” Mia moglie costretta a mettere la parrucca”

Il conduttore nei giorni scorsi ha rilasciato un intervista al settimanale DiPiù, raccontando in particolare di aver trascorso le festività Natalizie insieme alla moglie in Spagna, dove però la moglie è stata costretta a mettere una parrucca.

Il conduttore infatti parla delle bellissime vacanze trascorse insieme alla moglie in Spagna, dove per tradizione, indossano parrucche e maschere. Il conduttore come ha raccontato non si è voluto sottrarre alla tradizione e insieme alla moglie ha deciso di seguire la tradizione.

“Non dimenticherò mai il Capodanno che ho trascorso a Madrid con mia moglie Giovanna. Lì c’è l’usanza di mettersi una parrucca in testa durante tutto il periodo delle festività natalizie…”. Alla parrucca, il 31 dicembre in Spagna aggiungono la maschera, dunque io e mia moglie non ci siamo voluti sottrarre alla tradizione, perciò abbiamo preso due parrucche coloratissime e due maschere e le abbiamo indossate! Siamo andati in giro per le strade di Madrid in maschera, come da noi si fa a Carnevale”.

Ha raccontato Liorni confessando di aver brindato e ballato come un matto insieme alla moglie Giovanna.