Marco Liorni, la sua Grace futura mamma: ‘Un’esperienza bellissima’

Marco Liorni intervistato dal settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Il conduttore parla della sua Grace, futura mamma. Ecco cosa ha rivelato

Marco Liorni, celebre conduttore di ‘Reazione a Catena’, dopo aver commosso il web, con la sua reazione all’uscita dal programma dei ‘Tre Forcellini’, si racconta in una lunga intervista al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Il conduttore nel corso della sua intervista mette a nudo, un lato riservato della sua vita privata, parlando della sua amata Grace, e sul suo futuro di mamma.

Marco Liorni parla della sua cara Grace

Marco Liorni, è attualmente alle redini del noto quiz show ‘Reazione a Catena’. Il conduttore grazie alla sua ironia e professionalità è riuscito a conquistare una grande fetta di telespettatori.

Liorni di recente, è stato intervistato dal Settimanale Tv ‘Sorrisi e Canzoni’, a cui a cuore aperto ha parlato di un’importante componente della sua famiglia, Grace.

Chi è Grace? E la sua inseparabile cagnolina, un pastore tedesco. In merito, il conduttore di Reazione a Catena risponde alla domanda per cui, c’è o meno possibilità che in un futuro la sua Grace possa diventare mamma. Ecco quanto dichiarato:

‘Per ora non succederà, ma non lo escludo per il futuro: per il padrone di un cane è sempre un’esperienza bellissima! Io l’ho già vissuta con una meticcia che ho avuto in passato’

Marco Liorni: ‘La mattina è un momento tutto nostro’

Il conduttore continua poi a rivelare dettagli sul suo rapporto con la sua inseparabile amica, Grace, spiegando che quando si trova a Napoli per le registrazioni del quiz show, ad occuparsi di lei, sono la sua figlia maggiore e sua moglie:

‘La mattina la porto sempre al parco: mi sveglio presto, mi fa piacere, è un momento tutto nostro… ma lo faccio anche la sera, quando non lavoro’

poi continua, aggiungendo:

‘Quando sono a Napoli per Reazione a Catena, però, la portano a spasso mia moglie e mia figlia all’ora di pranzO, anche se lei mugugna un po’!’

Marco Liorni: come è nata l’amicizia con Grace

Marco Liorni, nel concludere l’intervista rivela come Grace, la sua amica a quattro zampe sia entrata nella sia vita, riempiendola ancor di più di gioia e affetto.

Ecco cosa ha rivelato il conduttore di ‘Reazione a Catena’: