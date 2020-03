Gaffe a microfono acceso nella trasmissione di Marco Liorni. Qualcuno con l’audio aperto fa qualche considerazione di troppo e in studio si sente una voce fuori campo imbarazzante.

Scivolone clamoroso in diretta a Italia Sì, trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Marco Liorni. Durante un servizio dedicato alla delicata emergenza Coronavirus in Italia, la diretta del programma di Rai Uno ha riservato ai telespettatori un fuori programma imbarazzante.

Oltre agli ospiti presenti nello studio televisivo, tra cui Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo ed Elena Santarelli, Marco Liorni ha fatto intervenire in collegamento video Mauro Coruzzi, noto a tutti come Platinette, coinvolto per commentare i drammatici eventi inerenti l’epidemia da Covid-19.

Mauro Coruzzi, con fare disinvolto e convinto di non essere in onda, si è lasciato andare ad un commento imbarazzante. Il microfono, rimasto aperto, ha fatto sentire un insulto in diretta tv:

“Che cogl****!”

L’espressione colorita di Mauro Coruzzi è stata sentita da tutti i telespettatori, complice l’audio rimasto aperto per una distrazione della regia.

Non ci è dato sapere se Platinette si stesse riferendo a Marco Liorni oppure ad un ospite della trasmissione. Sta di fatto che nello studio di Italia Sì è calato un gelo imbarazzante. Il conduttore, per uscire in maniera elegante dalla terrificante gaffe, dopo un paio di smorfie ha richiamato all’ordine il 64enne emiliano:

“Mauro, sei aperto!”

Liorni ha esortato Mauro Coruzzi a fare attenzione e a ponderare le parole, a causa dell’audio ancora aperto. Sfortunatamente l’insulto di Platinette è andato in onda e, tra alcune risatine in studio e lo sbigottimento degli ospiti, il disagio nello studio è divenuto intenso.

Il video del fuorionda di Platinette sta già facendo il giro del web e il popolo dei social ha già provveduto a realizzare e condividere opportune gif animate sull’esilarante episodio.