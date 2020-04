Marco Liorni, chi è la moglie del presentatore italiano?

Chi è Marco Liorni, il bello e talentuoso conduttore televisivo al timone di Italia Sì e del quiz dell’estate di Rai 1, Reazione a Catena

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi al conduttore Marco Liorni, dall’infanzia a Roma al percorso accademico, dal debutto nel mondo della radiotelevisione italiana al successo raggiunto con le conduzioni, dai progetti attuali fino ad arrivare alla vita privata in compagnia della moglie Giovanna e dei figli, Emma, Viola e Nicolò.

Chi è Marco Liorni

Nasce nella città di Roma, il 6 agosto del 1965, sotto il segno zodiacale del Leone. Dopo gli studi classici si specializza come conduttore radiofonico e televisivo.

Esordisce nel mondo dell’informazione e dello spettacolo conducendo alcuni programmi per varie radio locali, fino ad arrivare alla nota radio RDS. Nel 1996 debutta su Canale 5 come conduttore di Verissimo – Tutti i colori della cronaca: successivamente lavora anche per la Rai e per Sky.

Tra i numerosi programmi condotti da Liorni per la TV compaiono Real TV, Grande Fratello, Saranno Famosi, Buon Pomeriggio Italia e Notti sul Ghiaccio.

I telespettatori lo ricordano sicuramente per la conduzione del programma di Rai 1, La vita in diretta, che Liorni ha guidato dal 2011 fino al 2018, per ben 7 anni!

Nel 2019 conduce un programma tutto suo, Italia Sì, basato sulle storie degli italiani, e viene scelto anche come conduttore di Reazione a catena, il celebre quiz dell’estate di Rai.

Chi sono la moglie e i figli

Marco Liorni è impegnato sentimentalmente dal 1997. La moglie, con la quale ha convolato a nozze nel 2014 negli Stati Uniti, si chiama Giovanna Astolfi ed è madre delle sue due figlie, Emma e Viola.

Il conduttore ha anche un altro figlio, Nicolò, nato dal precedente matrimonio con una certa Cristina, della quale non si hanno informazioni precise.