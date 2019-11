Grave lutto, l’addio straziante sui social di Marco Liorni ‘Avevamo ancora bisogno di te’

Grave lutto per Marco Liorni, il messaggio di cordoglio sui social: “Quanti ancora avevano bisogno di te…“

Il dolore causato dalla perdita di una persona cara lascia un vuoto che probabilmente non potrà essere mai colmato. Questi sono giorni particolarmente difficili per per Marco Liorni che ha subito un lutto davvero molto grave. Non molte ore fa, il conduttore romano ha scritto un messaggio di addio sui social per commemorale la sua perdita, insieme a una grande manifestazione di affetto: “Quanti ancora avevano bisogno di te..”

Lutto per Marco Liorni

Sono giorni davvero tristi per Marco Liorni. Nel pomeriggio di ieri, è venuta a mancare un volto noto del piccolo schermo: Paola Vinciguerra. La psicoterapeuta, famosa per aver preso parte a diverse trasmissioni di successo, si è spenta all’età di 68 anni, lasciando un marito e una figlia. Per diversi anni, è stata un ospite dello storico programma del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo La Vita in Diretta, che da quest’anno è condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. L notizia della sua scomparsa è stata diffusa dai familiari su Facebook:

“È stata negli anni un punto di riferimento per i suoi pazienti ed una pioniera nell’utilizzo di tecniche innovative nel panorama scientifico della Psicoterapia. La famiglia ringrazia tutti e chiede privacy e rispetto per il proprio dolore”.

Nelle ultime ore, molti sono i personaggi del mondo dello spettacolo che l’hanno ricordata tramite i social, tra questi anche Marco Liorni.

Il messaggio di cordoglio sui social

Il conduttore romano ha dedicato un messaggio di addio alla sua cara amica, Paola Vinciguerra. Nel dettaglio, Marco Liorni addolorato ha pubblicato su Instagram la foto della psicoterapeuta accompagnata da una triste didascalia:

“Ciao Paola. Quanti ancora avevano bisogno di te, ti ho voluto bene”

La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della sua famiglia.