Marco Guercio, chi è il tentatore di Temptation Island?

Chi è Marco Guercio, uno dei nuovi tentatori di Temptation Island che in realtà è un volto già noto della televisione, scopriamo di chi si tratta

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Marco Guercio, il giovane palermitano approdato a Temptation Island come tentatore!

Chi è Marco Guercio

La nuova edizione di Temptation Island 2020 apre i battenti e con lei il pubblico ha modo di conoscere tutti i nuovi tentatori dello show. Si tratta dei single che avranno la possibilità di conoscere le vip e le nip fidanzate con gli uomini presenti sull’altra isola.

Tra i tentatori spicca Marco Guercio, che fa parte della scuderia di Uomini e Donne. 8 anni fa, infatti, Guercio partecipava allo show nel trono chiamato “Ragazzi e Ragazze”.

Era il 2012 e Guercio faceva breccia nel cuore di molte donzelle: ebbe un flirt con una ragazza di nome Greta, poi decise di abbandonare il programma.

L’esperienza a Uomini e Donne

L’ex corteggiatore palermitano di Uomini e Donne fu tra i protagonisti di una tremenda lite con l’opinionista Tina Cipollari. Proprio dopo lo screzio, il corteggiatore aveva deciso di abbandonare lo show, preoccupato per la reazione dei suoi famigliari con cui ha un legame fortissimo.

L’uomo aveva dichiarato di essere spaventato che a casa non arrivasse l’immagine di ciò che lui era realmente. Aveva aggiunto di aver deciso di andarsene per non deludere i suoi genitori e per il timore che non lo riconoscessero più come il ragazzo che hanno cresciuto.

“Non c’è niente di eroico nel mio comportamento. La mia famiglia mi ha cresciuto con valori sani e io non potrei mai dimenticare questi insegnamenti.”

Guercio si era detto disposto a tornare nello show in veste di tronista, ma il programma non gli diede questa possibilità. Adesso, però, Marco ha colto un’altra opportunità per ottenere visibilità su Canale 5.