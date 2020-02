Chi sono Marco Fantini e Beatrice Valli, ex protagonisti di Uomini e Donne che formano oggi una delle coppie più apprezzate dai fan

Scopriamo tutti i segreti di Marco Fantini e di Beatrice Valli, la bellissima coppia in attesa del terzo figlio.

Chi è Marco Fantini

Marco Fantini nasce a Correggio, vicino Reggio Emilia, il 29 settembre del 1991. Marco è un modello e un influencer di grande successo.

Diventa noto al grande pubblico di Mediaset con la partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista.

Prima della partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi, Marco lavorava come cameriere e viveva a Carpi, anche se già bazzicava nel mondo della moda.

Appassionato di sport, si allena molto e cura il suo corpo, anche per via della sua professione. Oggi è testimonial di numerosi brand e sfila sulle passerelle più importanti d’Italia e non solo.

Chi è Beatrice Valli

Nasce il 14 febbraio del 1995, sotto il segno dello scorpione.

Diventa nota al grande pubblico con la partecipazione al programma di Canale 5, Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatrice.

Oggi è una nota modella e influencer, che può vantare numerosi seguaci specialmente su Instagram. Svolge anche il lavoro di fashion blogger e di valletta, e ha partecipato al Coca Cola Summer Festival.

Figli e novità in arrivo

Marco, durante la partecipazione a Uomini e Donne come tronista, sceglie proprio la bella Beatrice Valli.

La giovane era già mamma del piccolo Alessandro, avuto all’età di 17 anni, dal calciatore Nicolas Bovi.

La coppia appare oggi molto solida e innamorata, e nel corso degli anni ha partecipato come ospite di numerosi programmi televisivi come Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

I due hanno avuto, due anni fa, la piccola Bianca. Oggi, un altro bebè è in arrivo, la cui nascita si avvicina sempre di più.