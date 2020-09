Chi è Marco De Angelis: curiosità sul ballerino di Ballando con le stelle

Scopriamo tutti i segreti relativi a uno dei ballerini professionisti di Ballando con le stelle, in coppia con Vittoria Schisano.

Dall’infanzia al successo, fino ad arrivare alla vita privata del nuovo ballerino professionista di Ballando con le stelle classe ’94, Marco De Angelis!

Chi è Marco De Angelis

Nasce il 20 maggio del 1994 a Roma, sotto il segno zodiacale del Toro.

Nel 2019 entra a far parte del corpo di ballo di Maria De Filippi, per danzare sulle note della canzone di Irama, Arrogante. Al suo fianco, in quell’occasione, c’erano anche Umberto Gaudino, Francesca Tocca e altri ballerini professionisti.

De Angelis vola in Australia, dove entra a far parte del cast del programma “Dancing with the Stars Australia”, dove balla in coppia con la giornalista Cassandra Thorburn.

Nel settembre del 2020 è nel cast di Ballando con le stelle, nel ruolo di ballerino professionista, dove è in coppia con l’attrice Vittoria Schisano.

Il programma, seguitissimo, va in onda ogni sabato sera su Rai1 alle 20.35. Per chi vuole è possibile seguirlo gratuitamente anche sulla piattaforma RayPlay.it in live streaming.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata di Marco De Angelis, vista la sua estrema riservatezza. Sembrerebbe che l’uomo non abbia al momento una relazione sentimentale in corso.

L’uomo è molto attivo sui social, dove posta spesso scatti di vita quotidiana e relativi alla sua carriera professionale. Molto seguito, in particolare, su Instagram, dove vanta un seguito di 12mila follower.

La passione per la danza gli è stata trasmessa dalla famiglia, alla quale è molto legato. Anche il fratello Andrea è un esperto coreografo e ha dato il suo contributo in alcune coreografie del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi.

De Angelis ama molto viaggiare e scoprire il mondo. Il ballerino è appassionato di tatuaggi e ne ha vari su tutto il corpo.