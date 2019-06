Marco Columbro rivela il motivo della sua assenza dalla televisione e le serie problematiche economiche che sono Silvio Berlusconi è riuscito a risolvere

Ormai da diversi anni il conduttore della Mediaset non riesce più a ritagliarsi un ruolo nell’ambito televisivo. Ora gestisce una locanda in Toscana ed ha intrapreso gli studi spirituali.

Columbro, ” Non mi hanno più voluto in tv”

Il conduttore Marco Columbro ha raggiunto l’apice della sua carriera sopratutto tra gli anni ’80 e ‘90, fino ad arrivare al 2003 anno in cui è stato colpito da un forte ictus.

Ha subito due interventi per un aneurisma ed è stato in coma per venti giorni, dopo quel terribile evento la sua carriera ha subito un brutto colpo.

Per molto tempo non si è più sentito parlare di lui anche se ha condotto molti programmi di successo come ‘‘ Paperissima”, ”Scherzi a parte”e ‘‘Tra moglie e marito’‘, ha anche partcipato ad una fiction intitolata ”Caro Maestro”.

per cinque o sei anni, ho bussato a tutte le porte, invano. poi me ne sono fatto una ragione: la vita è fatta di cambiamenti.

Questo quanto ha detto Marco una volta presa la consapevolezza che ormai la televisione non era più posto per lui.

Ha deciso di iniziare tutto da zero, fino a quattro anni fa ha fatto teatro e televendite poi ha cambiato completamente direzione.

La nuova vita di Marco Columbro

L’ex conduttore ha infatti deciso di stravolgere completamente la propria vita, adesso gestisce una locanda in toscana ed a tal proposito ha dichiarato:

Mi occupo di una locanda in Toscana, in Val d’Orcia, con 18 ettari di bosco e ospiti tutti affascinati dal silenzio. avrei preferito mille prime in teatro: non dormivo la notte per l’ansia da prestazione.

Oltre ad occuparsi di questo si dedica a fare ricerche spirituali ed ha anche scritto, a tal proposito, un libro intitolato “ Il tema: risvegliarci dal sonnambulismo che ci hanno indotto migliaia di anni fa”.