Marco Carta in diretta su Instagram, insultato pubblicamente da un hater: ‘Porti sfiga come Mia Martina’. La replica del cantante spiazza tutti

Marco Carta è tra gli artisti più amati dal pubblico italiano, il quale suo malgrado è stato ultimamente al centro di un gossip ‘nero’ essendo stato coinvolto nel furto delle fantomatiche 6 t-shirt alla Rinascente di Milano, accuse cadute successivamente.

Recentemente il cantante molto attivo sui social, si è concesso ad una lunga diretta insieme ai suoi fan, rispondendo alle loro domande e curiosità.

Ma sulla diretta è calato improvvisamente il gelo a causa di un hater il quale ha irrotto con un commento non solo crudele ma anche di cattivo gusto. La reazione dell’artista sardo spiazza tutti. Scopriamo tutti i dettagli.

Marco Carta insultato da un hater

Durante una diretta sui social, l’artista sardo è stato colto alla sprovvista da un hater.

Mentre Marco Carta, rispondendo alla domanda di un fan, si diceva contento di ritornare sul palco dell’Ariston un giorno, li dove ha già trionfato 11 anni fa con il brano ‘La Forza mia’, un hater irrompe commentando:

‘Non puoi andare a Sanremo. Sei come Mia Martini, porti sfiga’

Un commento oltre che velenoso, oltraggioso è dir poco, dato che l’utente in questione ha tirato in ballo un’artista il cui percorso di vita è stato pregno di dolore, a causa dei pregiudizi e delle malelingue che hanno influito pesantemente sulla carriera di Mimì e che probabilmente l’hanno condotta alla morte.

La replica dell’artista sardo

Non si è fatta attendere la risposta dell’artista sardo il quale non potendo credere a quanto letto con profondo sdegno ha inveito contro l’utente, dicendogli di vergognarsi nell’oltraggiare la memoria di una grande artista come Mia Martini:

‘Dovresti semplicemente vergognarti di non portare rispetto per l’arte, per la grandissima artista che era Mia Martini’

ha risposto il cantante.

Un tentativo fallito quello dell’utente il quale nel suo immaginario avrebbe forse voluto tentare di mandare all’aria la carriera di Marco Carta come quella della grande Mimì.